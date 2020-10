Forleden stillede Trine Dyrholms 11-årige søn et af de spørgsmål, som kun forældre kan svare rigtigt på: »Mor, ville du gå i krig for mig?«

Uden betænkning svarede hun:

»Jeg vil dø for dig. Jeg vil altid være den, der stiller mig foran – for at beskytte dig.«

Sammen havde de set forfilmen til den nye film 'Erna i krig', hvor Trine Dyrholm spiller hovedrollen som en stædig, sønderjysk kvinde, der trækker i uniform og går med i Første Verdenskrig. For at passe på sin søn træder hun ind på en traditionel mandearbejdsplads og konfronteres med både overgrebsmænd, sin egen moderrolle og en uventet kærlighed.

Det er et faktum, at ikke mindre end 30.000 sønderjyder i Første Verdenskrigs sidste dage blev sendt i krig på tysk side.

»Ærligt talt havde jeg ikke holdt to sekunder i den krig, men ligesom Erna vil jeg gøre alt for min søn,« siger Trine Dyrholm.

Hun kender urfølelsen af at ville passe på sit afkom, men faktisk synes hun, at Erna går for langt. For hun vil ikke kun beskytte sin søn. Hun nægter at slippe ham løs i krigen – og i livet.

Det er der selvfølgelig en grund til, som vi ikke kan afsløre her, men det går an at sige, at Erna bærer på en tung skyld, fordi hun har begået en utilgivelig fejl. Angsten for at fejle og skyldfølelsen, når det alligevel sker, er universel hos de fleste forældre, mener Trine Dyrholm.

»Man begynder nærmest forældreopgaven med at give sine børn et klippekort til en psykolog. For selv om man gør sit bedste, fejler man – hele tiden.«

’Erna i Krig’ Er instrueret af Henrik Ruben Genz.

Det er tredje spillefilm han laver på baggrund af bøger af forfatteren Erling Jepsen.

Filmen er optaget i Danmark, Estland og Belgien.

Får premiere 29. oktober i biografer over hele landet.

»I mange krigsfilm er kvinden hende, der går derhjemme og venter på brev – enten fra sin søn eller fra sin mand. Nu er hun placeret midt i skyttegraven. Men hun er stadig moderen, der passer på sin søn, hun er stadig den potentielle kone og den udsatte i krigens brutalitet, og hun er også soldaten, der kæmper.«

Man kan blive klogere på både skyld, skam og seksuelle krænkelser af at gå i biografen og se filmen, der får premiere i den kommende uge.

»Kunsten lærer os om nuancerne i det at være menneske. Uanset om det er film, bøger, musik eller teater, er kunsten ikke sort-hvid, men giver plads til refleksion og nuancer, der ikke altid er plads til i virkeligheden,« siger Trine Dyrholm.

'Erna i krig' trækker da også tråde til den aktuelle debat om krænkelser og sexisme, der lige nu kæmpes fra de metaforiske skyttegrave.

Først til en scene fra filmen: Vi er på en sovesal på en tysk kaserne. Erna ligger i sin overkøje, da en af de andre menige hviskende kalder på hende og blotter sig for hende. Bagefter griner han – det var jo bare for sjov. Men Erna griner ikke. Hun skammer sig.

Forskellen på de to reaktioner er hele materien, hvis man vil forstå krænkelsesdebatten, mener Trine Dyrholm og fremhæver to pointer:

»Der går to sekunder, før denne her mand ikke kan finde ud af at forholde sig til en kvinde som et menneske. I stedet bliver hun reduceret til én, som han kan have sex med.«

»Det ligger i overgrebets natur, at man kan føle skam over noget, man ikke har skyld i. Vil vi ændre på dét, skal vi begynde at kunne tale om de her ting – uden skam og uden angst,« siger Trine Dyrholm.

Der er altid to sider af samme sag, men man kan aldrig diskutere, om et menneske føler sig krænket:

​»Der er kun én, der kan bestemme, om en krænkelse har fundet sted. Nemlig den, der føler sine grænser overskredet. Den er ikke længere. Modparten kan kun lytte og sige: 'Det må du undskylde, jeg troede, vi havde det sjovt, det havde vi så ikke'.«

Til dem, der spørger »kan vi så ikke længere flirte?« er hendes svar:

»Jo, i den grad. Flirt er for mig, at du opgraderer og giver til den anden. Sexisme er, at du nedgør den anden. Du reducerer et menneske til noget, som du kan tillade dig noget med, eller som du ikke synes er ligeværdigt. Det er to vidt forskellige ting.«

På lærredet må Erna forsvare sig selv – også mod overgreb, der er mere alvorlige end en blotter. I virkelighedens verden anno 2020 har afsløringer af seksuelle krænkelser i de seneste uger afsat blandt andre to politiske ledere og en radiovært.

For Trine Dyrholm handler sexisme om magt og om manglende ligestilling. Men et holdningsskifte er på vej. Derfor var hun en af de 664 filmfolk, der i forrige uge satte sit navn på en erklæring i mod sexisme og chikane i filmbranchen.

Trine Dyrholm 48 år.

Kæreste med instruktøren Niclas Bendixen og mor til Axel på 11 år.

Har modtaget priser for en række roller blandt andet ’Springflod’ (1990) og ’Festen’ (1998). Senest har hun spillet med i ’En kongelig affære’ (2012) og ’Kollektivet’ (2016) og ‘Dronningen’ (2019), som også resulterede i en Bodil og en Robert statuette.

På tv har hun været med i serier som ‘Taxa’ (1997), ’Edderkoppen’ (2000), ’Ditte og Louise’ (2016) og ’Arvingerne’ (2019), hvor hun også instruerede.

Aktuel i filmen ‘Erna i krig’.

I 2021 skal hun spille hovedrollen i dramaet ’Margrete den første’.

Selv har den 48-årige skuespiller altid været god til at passe på sig selv i sit arbejde. Hun var kun 14 år gammel, da hun sang 'Danse i måneskin' til en tredjeplads i Melodi Grand Prix i 1987. Tre år senere fik hun sin første hovedrolle i filmen 'Springflod'.

»Det kunne da også været gået grueligt galt, men jeg var heldig at møde nogle gode mennesker, og jeg havde en selvtillid, der var utrolig godt funderet. Det var slet ikke en mulighed, at nogen skulle bestemme, hvad jeg skulle.«

Trine Dyrholm har som yngre mest oplevet »grænseoverskridende adfærd i privat, festligt lag – under påvirkning af alkohol«.

»Jeg har ikke en Sofie Linde-historie med én, der siger 'hvis du ikke gør sådan her, så får du ikke det her job'. Men jeg ved, at der er andre, der har.«

Skal vi ændre den virkelighed, skal vi kravle op fra skyttegravene. Vi skal anerkende, at vores grænser er forskellige, og begynde at tale åbent om både overgreb og krænkelser. Dét er en kamp, som Trine Dyrholm gerne vil være med til at kæmpe.

»Vi skal blive bedre til at tage ansvar sammen. I vores branche har både mænd og kvinder skrevet under. Det er dejligt, at vi har et fælles ansvar for at lytte og passe på, at der ikke en nogen, som ikke tør stå frem, hvis de føler sig dårligt behandlet. Jo mere dialog og jo mindre fløjkrig, des bedre.«