Den amerikanske musiker Trey Songz er kommer under alvorlig anklage.

En unavngiven kvinde har, ifølge TMZ, sagsøgt stjernen for 20 millioner dollar – 131 millioner kroner – fordi hun mener, han har voldtaget hende analt.

Voldtægten skulle være fundet sted til en fest 24. marts 2016.

De to skulle på daværende tidspunkt have en samtykkebaseret seksuel relation, da kvinden, ifølge sagsanlæggets dokumenter, blev inviteret med ovenpå af musikeren til det, hun troede ville samtykkebaseret sex.

På vej ovenpå skulle musikeren gentagende gange have spurgt, om han måtte »få den røv«, hvortil hun skulle have sagt nej og bedt ham om at stoppe med at spørge.

Ifølge dokumenterne skiftede musikeren fuldstændig karakter, da de kom ind i soveværelset, hvor han, ifølge kvinden, skulle have smidt hende ned på gulvet, revet bukserne af hende, presset hendes hoved ned i gulvet og udført voldtægten.

Kvinden siger, at hun skreg og tiggede ham om at stoppe, ligesom hun også forsøgte at kæmpe imod, men forgæves.

En anden person skulle være kommet ind undervejs, men personen forsvandt igen, og voldtægten fortsatte.

Da voldtægten var slut, stak hun af i en Uber. Her så chaufføren hurtigt, at noget var galt og fik kørt hende på hospitalet, hvor hun gennemgik en undersøgelse.

Kvinden siger, at undersøgelserne viste, at hun havde anale skader, som kunne kræve operation, men hun undlod at nævne Trey Songz' navn til politiet, da hun var i chok og frygtede for sit liv.

Trey Songz repræsentanter afviser, at påstanden skulle have noget sandhed i sig.

»Tidligere i dag blev advokaten, som udformede sagsanlægget, beskyldt for at have forsøgt at betale en kvinde til under falsk påstand at anklage Trey. Få timer senere har den samme samme advokat så udformet dette sagsanlæg på vegne af en anonym kilde. Det er ikke svært at se, hvad der foregår her, og det er synd for oprigtige ofre for seksuelle overgreb.«

»Beskyldningerne er komplet falske. Trey ser fremad og glæder sig til, at alle fakta kommer frem.«

To andre kvinder har også søgsmål i gang med Trey Songz for seksuelle overgreb.