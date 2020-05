»Det er fantastisk. Jeg er i himlen.« Sådan sagde rockstjernen Michael Hutchence i sommeren 1996 om dét, han kaldte det største i sit liv. At blive far.

16 måneder senere var han død. Havde hængt sig på et hotelværelse i Sydney. Hans lille datter var blevet faderløs.

For tiden kan dokumentaren ‘Mystify’ ses på DR TV. Et portræt af Michael Hutchences vej til rockens tinder. Men også hans fald fra dem. Og enden på hans korte liv blev kun begyndelsen på datteren Tiger Lilys tragiske liv.

For Tiger Lily skulle nå at opleve tre tragiske dødsfald, inden hendes eget liv overhovedet var kommet i gang for alvor.

Tiger Lilys far Michael Hutchence med den danske supermodel Helena Christensen, som han var kæreste med, da et overfald ændrede hans liv. Foto: REUTERS Vis mere Tiger Lilys far Michael Hutchence med den danske supermodel Helena Christensen, som han var kæreste med, da et overfald ændrede hans liv. Foto: REUTERS

Og da det gjorde, valgte hun at holde sig skjult fra pressens nådesløse blitzlys. Og det har hun gjort siden.

»Hun har sin helt egen måde at håndtere sin sorg på,« som 'Mystifys' instruktør, Richard Lowenstein, har forklaret om den i dag 23-årige Tiger Lily, han som en de få har fået adgang til.

Det var mildest talt en tumultarisk verden, Heavenly Hiraani Tiger Lily - som hun blev døbt - blev født ind i.

Hendes far, der var en af tidens allerstørste rockstjerner, var som følge af et overfald i København - hvilket du kan læse mere om i faktaboksen herunder - i en destruktiv fase af sit liv med alkohol og stoffer.

Overfaldet i København Michael Hutchence var som forsanger i det australske band INXS en af datidens allerstørste rockstjerner

Men i 1992 ændrede hans liv sig radikalt

Dén sommer var han i København med sin kæreste, supermodel Helena Christensen og endte med at blive overfaldet af en taxachauffør

»Jeg troede, at han var død. Da han vågnede på hospitalet var han aggressiv og ville bare væk,« fortæller Helena Christensen i dokumentaren 'Mystify' om overfaldet

Efterfølgende ændrede rockstjernen fuldstændig personlighed. Blev ifølge såvel Helena Christensen som de øvrige medlemmer af INXS total uberegnelig

En senere scanning viste, at overfaldet havde skadet hans hjerne

Derudover var flere nerver revet over, hvilket betød at hans lugte- og smagssans var forsvundet for evigt

Meldingen fik Michael Hutchence til at bryde sammen

Han blev mere og mere destruktiv og søgte gradvist ud på livets overdrev. Uden Helena Christensen

Hendes mor, tv-stjernen Paula Yates, var en mere end villig deltager. Sammen var de en farlig cocktail, som levede ude på det yderste overdrev.

»De havde en dårlig indflydelse på hinanden,« som flere udtrykker i dokumentaren om parrets massive forbrug af kokain, heroin og opium.

Læg dertil, at Paula Yates - forståeligt nok - var midt i en brutal krig med sin eksmand Bob Geldof om forældremyndighed over deres tre døtre.

En krig, der betød, at Michael Hutchence - som var på turné med INXS - den 22. november 1997 var alene i Sydney. Bob Geldof havde nægtet at lade døtrene forlade England.

Tiger Lily på sin mors arm på vej til begravelse. Foto: TORSTEN BLACKWOOD/AFP Vis mere Tiger Lily på sin mors arm på vej til begravelse. Foto: TORSTEN BLACKWOOD/AFP

»Jeg kan ikke forestille mig, hvordan jeg skulle kunne leve uden Tiger Lily,« sagde Michael Hutchence med desperation i stemmen til Paula Yates den morgen.

Få timer senere begik han selvmord. Tiger Lily var 16 måneder. Tragedierne var kun lige begyndt.

Tre år senere, i september 2000, døde hendes mor, Paula Yates, af en overdosis efter at have mistet forældremyndigheden over Tiger Lilys tre halvsøstre. Tiger Lily var fire og befandt sig i stuen med sin mor.

Det blev starten på et årelangt retsligt slagsmål om forældremyndighed over Tiger Lily. Med Paula Yates' eksmand Bob Geldof på den ene side. Michael Hutchences familie på den anden.

Efter skilsmissen fra Paula Yates kæmpede Bob Geldof en indædt kamp for at få forældremyndigheden over deres 3 døtre. Foto: STEFAN WERMUTH/Reuters Vis mere Efter skilsmissen fra Paula Yates kæmpede Bob Geldof en indædt kamp for at få forældremyndigheden over deres 3 døtre. Foto: STEFAN WERMUTH/Reuters

Bob Geldof vandt og adopterede hendes nogle år senere. Sin fars familie har hun den dag i dag aldrig set.

Men i 2014 indtraf endnu en tragedie, da halvsøsteren Peaches ligesom sin mor døde af en overdosis. Blot 25 år gammel.

I en alder af 18 år havde Tiger Lily lagt krop til mere smerte, end de fleste gør på et helt liv, og et plaster på de mange dybe sår kunne have været arven efter faderen, som ved sin død tilbage i 1997 havde en anslået formue på 150 millioner.

Heller ikke dét blev hende forundt.

Et af de sjældne fotos af Tiger Lily, som her ses til en koncert i Hyde Park i 2015. Det er Tiger Lily til venstre, Foto: Getty Images Vis mere Et af de sjældne fotos af Tiger Lily, som her ses til en koncert i Hyde Park i 2015. Det er Tiger Lily til venstre, Foto: Getty Images

Alt hun arvede var 500 pund. Og et liv med sorg og savn. Ikke mindst over den far, hun aldrig lærte at kende.

»Hun blev meget følelsesmæssigt berørt over at se en side af sin far, hun ikke kendte til,« fortalte Richard Lowenstein for nylig til Mamamia om hendes reaktion på filmen.

I dag er hun 23. Læser - måske knap så overraskende - psykologi. Bor og lever ydmygt i en lille lejlighed i Fremantle i Australien sammen med sin kæreste, musikeren Nick Allbrook.

Ifølge Lowenstein synes Michael Hutchences sky datter dog ikke at være bitter over den skæbne, der blev hendes.

Der findes kun ganske få billeder af Tiger Lily, som foretrækker at leve i det skjulte. Dette er fra de sociale medier. Vis mere Der findes kun ganske få billeder af Tiger Lily, som foretrækker at leve i det skjulte. Dette er fra de sociale medier.

Og med ydmyg glæde tog den unge psykologistuderende imod en af faderens akustiske guitarer, som kæresten medbragte som gave.

»Den var en musikalsk forbindelse til hendes far,« som Lowenstein har fortalt Sydney Morning Herald.

Men da hun havde set filmen, var hun stille. Så sagde hun tak. Var rørt og bevæget. Og tilføjede så:

»Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har lyst til at se den igen.«