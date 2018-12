Januar kan være en hård nyser at komme igennem, og for håndboldspiller Jesper Nøddesbo, skuespiller Neel Rønholt og tv-vært Pelle Hvenegaard bliver måneden måske lidt ekstra svær i år.

De tre kendisser har nemlig sagt ja til at deltage i et eksperiment, der skal sætte fokus på klimaet, og det betyder, at de i januar hverken må køre bil, spise kød eller forbruge plastik mindst tre gange om ugen.

»Jeg tror, mange af os tænker, det kunne være dejligt at være mere klimavenligt, men det kan være svært at holde snor i sig selv. Jeg har lidt sommerfugle i maven over det, for hvor kunne det faktisk være fedt at stå tilbage og have fundet nogle holdbare løsninger,« siger Neel Rønholt til B.T.

Skuespilleren har som udgangspunkt tænkt sig at droppe kød så vidt muligt, men hun tror, den største udfordring ligger i at minimere plastikforbruget, som tæller alt fra plastikposer til den plastik, madvarer og andre forbrugsvarer er pakket ind i.

Kunne du forestille dig at leve en måned uden kød?

»At stå som en børnefamilie fem minutter i lukketid og kigge ned i køledisken, og så er alt pakket ind i plastik, den er jeg spændt på, hvordan jeg løser. Men jeg håber, man finder alternativer hen ad vejen,« siger Neel Rønholt, der f.eks. godt kan frygte for, hvad hun gør, hvis hun mangler en sut til sin datter.

For håndboldspiller Jesper Nøddesbo, der lever af at være fysisk aktiv, bliver det især en stor udfordring at skære ned på kødet.

»Kød har udgjort en stor del af min kost, og jeg har også en idé om, at det tager længere tid at forberede mad uden kød, så derfor har jeg nogle fordomme, jeg skal have afkræftet,« lyder det fra håndboldspilleren.

Han glæder sig dog til at kaste sig ud i alternativer til kød, og målet er at leve så kødfrit som muligt i januar.

Jesper Nøddesbo spiller for Bjerringbro-Silkeborg og for det danske håndboldlandshold. Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Jesper Nøddesbo spiller for Bjerringbro-Silkeborg og for det danske håndboldlandshold. Foto: THOMAS SAMSON

»Jeg tror faktisk, jeg er ude i at gå all in, men jeg er også bevidst om, at hvis jeg bliver inviteret ud, så kan jeg kan jo ikke spise alt deres salat og tilbehør, så der bliver nødt til at være en balance,« siger Jesper Nøddesbo.

Derudover bliver transporten også en udfordring for Jesper Nøddesbo, der bor i Aarhus og spiller håndbold i Silkeborg for klubben Bjerringbro-Silkeborg.

Tv-vært Pelle Hvenegaard har planer om at gå all in i januar og leve helt uden kød og skære kraftigt ned på plastik.

»Min plan er ikke at spise noget kød i hele januar. Punktum. Det kan være, det bliver voldsomt,« lyder det fra tv-værten, som dog især gruer for transportdelen af udfordringen.

Pelle Hvenegaard har tænkt sig at droppe kød hele januar. Foto: Claus Bech Vis mere Pelle Hvenegaard har tænkt sig at droppe kød hele januar. Foto: Claus Bech

»Jeg har et foredrag den sidste dag i januar i Struer, og den hjemsøger mig allerede en lille smule, for jeg tænker, 'hvad fanden gør jeg'. Der kører tog, men det er lige en to-tre timers ekstra transport og en masse besvær,« siger Pelle Hvenegaard, der overvejer at skaffe en elbil eller tage folk med i bilen for på den måde at spare.

Fælles for de tre kendte er, at de håber, eksperimentet i januar kan medføre nogle mere klimavenlige vaner på sigt og kan inspirere andre. Men de er også alle enige om, at det handler om, at lidt også har ret, når det kommer til at gøre en forskel.

»Det er sindssygt vigtigt, det ikke bliver et helligt projekt med alt eller intet, for så tror jeg, mange tænker, 'det kan jeg ikke være med på',« siger Neel Rønholt.

Hvis du selv har lyst til at prøve at leve mere klimavenligt i januar, kan du tilmelde dig samme udfordring på simplefeast.com.