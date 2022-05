Det gik grueligt galt, da Travis Scott i november optrådte ved Astroworld-festivalen, som rapperen selv var med til at arrangere.

Her mistede mindst ti personer livet, mens hundredvis blev kvæstet, da en folkemængde kom ud af kontrol.

Siden har den 31-årige rapper holdt sig under radaren. Indtil nu.

I weekenden kunne Travis Scott nemlig opleves på scenen til Megaclub E11evens Miami Grand Prix-fejring, skriver PageSix.

Travis Scott til Astroworld. Foto: Amy Harris Vis mere Travis Scott til Astroworld. Foto: Amy Harris

Her gav han en 45 minutter lang optræden med nogle af sine største hits, herunder 'Antidote', 'Highest in the Room', 'Goosebumps' og 'SICKOMODE'.

Scott kom for alvor i modvind på baggrund af, hvordan han håndterede de tragiske hændelser til Astroworld.

Rapperen hævdede nemlig, at han ikke var klar over, at folk i menneskemængden på festivalen blev såret eller dræbt, hvorfor han fortsatte sin optræden. Det på trods af, at tilskuerne bad ham stoppe, da situationens alvor stod klart.

Hændelsen har da også haft store konsekvenser for rapperen, der blandt andet blev sagsøgt af mere end 125 personer for i alt 750 millioner dollar, hvilket svarer til lige knap fem milliarder kroner. Derudover blev han fjernet fra plakaten til dette års Coachella festival.