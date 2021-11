Han blev kaldt rappens nye superstjerne, moshpit-generationens messias, et af de mest indflydelsesrige mennesker på planeten Jorden. Men nu er succesbølgen, han red på, crashet med et brag.

'Jeg er sønderknust efter det, som skete i aftes,' skrev han efterfølgende, da otte mennesker netop havde mistet livet. Otte mennesker, som blev trampet og mast ihjel under en af hans koncerter.

Men er det nok til, at Travis Scott kan genopstå som sin generations stemme? Som den urørlige gud, det på få år er lykkedes ham at blive? Ham, knægten fra Texas, som han ifølge The Times for nylig kaldte sig selv i forbindelse med lanceringen af en ny kollektion for det franske modehus Dior.

Jacques Bermon Webster II. Det var det navn, der blev råbt efter ham i et af Houstons fattige, kriminelle og sorte kvarterer, hvor han sammen med sin storebror og forældre i flere år boede stuvet sammen i bedstemoderens hus.

Travis Scott fotograferet under Astroworld Festival i 2019. Foto: SUZANNE CORDEIRO

»I'm gonna get the fuck out of this shit,« husker han, at han tænkte allerede dengang, hvor et af højdepunkterne i det, der ofte var en mismodig opvækst, var et besøg i Houstons forlystelsespark. Nemlig Astroworld. Som siden skulle blive synonymet på såvel hans storhed som fald.

Men det var ikke kun Astroworld, han kunne flygte ind i og glemme kampene derhjemme. Musikken blev også et fristed.

Såvel hans far som onkel var musikere. Og allerede i high school var Webster Jr. stålsat omkring, at det var den vej, han ville.

Han brugte hver en krone på udstyr og rejser til New York og Los Angeles i håbet om at få kontakt med producere, der kunne hjælpe ham på vej. Og det lykkedes. I skikkelse af selveste Kanye West. Travis Scott var født.

I 2015 udkom hans debutalbum, men det var med det tredje, 'Astroworld' fra 2018, at succesen eksploderede, og Travis Scott blev skudt helt op til stjernerne.

Men det var ikke kun musikken, der gjorde Travis Scott til forsidestof. Året forinden var han blevet kæreste med en af USAs største kendisser. Realitystjernen og forretningskvinden Kylie Jenner, som han tilfældigt havde mødt ved en koncert.

»Først var vi bare et par kids, der fjollede rundt uden at vide, om det var noget eller ej. Anden uge var det 'wauw, vi er ikke løbet tør for ting at sige til hinanden'.«

»Derfra gik det op mig, at jeg havde brug for hende i mit liv for at kunne fungere. At hun var den rigtige,« har han fortalt i et interview med Rolling Stone om forholdet til Kylie Jenner, som han har datteren Stormi og snart får barn nummer to med.

'Astroworld' var en hyldest til hans hjemby. Men Travis Scott nøjedes ikke med det. Som en hyldest til sin barndoms forlystelsespark – som lukkede i 2005 – annoncerede han en årlig musikfestival i dens navn. Med fede gæstestjerner. Og stjernen over dem alle. Ham selv.

Netop Travis Scotts liveoptrædener var allerede legendariske blandt fans.

»Masserne til koncerterne tørner sammen igen og igen, mens Scotts autotunede, men sublimt kontrollerede vokal styrer dem rundt i manegen. Det hele ligner kaos, men er i virkeligheden en koreografi med Scott som instruktør,« beskrev Soundvenue i deres anmeldelse af Netflix-dokumentaren 'Look Mom I can Fly' fra 2019 og fortsatte:

»Samtidig flyver Scott, hans backuprappere og publikumsgæster, der er kommet op på scenen, jævnligt ind i masserne som torpedoer. Men rapperen mister aldrig overblikket over helhedsoplevelsen – selv når han er inde i menneskemasserne.«

Helt så kontrolleret har en række af rapperens koncerter dog langtfra været. For som moshpit-generationens messias har han ved flere lejligheder opfordret sine fans til at se stort på sikkerheden og sikkerhedsvagterne i festens navn.

Mange er kommet til skade på den konto, ligesom Travis Scott selv er blevet anholdt af politiet og har fået sagsanlæg på halsen fra tilskadekomne fans. Ikke mindst i 2017, hvor en fan lagde sag an efter at være blevet presset ud over en balkon af publikum, som var blevet opildnet af Travis Scott

Foreløbig har han – som den messias han er – børstet alt af sig.

Men blodet på hans kappe fra den tragiske ulykke 5. november 2021 kan blive svært at vaske af. Selv for rappens nye superstjerne.

I hvert fald har onlinespillet Fortnite allerede trukket i bremsen i deres ellers vildt succesfulde samarbejde. Om modehuset Dior, McDonald's og Nike gør det samme, vil snart vise sig.

Og de vilde fans?

Kritikken er haglet ned over Travis Scott, søgsmål i lange dyre baner er på vej, og politi og FBI efterforsker sagen med henblik på at placere et ansvar for den fatale koncert, som nu har krævet sit niende dødsoffer. Så hvem ved.

Dokumentaren 'Look Mom I Can Fly' kan stadig ses på Netflix