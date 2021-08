13 år.

Det er så lang tid, der er gået, siden 'Blink 182'-trommeslageren Travis Barker har sat sig ombord på et fly.

Dengang endte flyveturen nemlig i en dødelig katastrofe, da flyet styrtede ned og dræbte fire mennesker og efterlod Travis Barker med tredjegradsforbrændinger på 65 procent af kroppen.

I weekenden gjorde han det dog igen, da han og kæresten, Kourtney Karsdashian, fløj til feriebyen Cabo i Mexico.



Det skriver flere amerikanske medier – heriblandt Page Six.

Travis Barker på sin første flyvetur i 13 år. Foto: MADI Vis mere Travis Barker på sin første flyvetur i 13 år. Foto: MADI

Ifølge mediet fløj kendisparret afsted lørdag fra Los Angeles i et privatfly, der er ejet af Kourtney Kardashians lillesøster Kylie Jenner.

Udover 45-årige Travis Barker og Kourteney Kardashian var også Kardashian-moderen, Kris Jenner, og dennes kæreste, Cory Gamble, ombord på flyet.

Det er som nævnt tidligere i artiklen første gang, at Travis Barker flyver siden dødsstyrtet i 2008.

Her fløj den berømte trommeslager fra South Carolina i USA sammen med sine tre tætte venner, Adam Goldstein, Carles 'Che' Still og Chris Baker.



Men kort efter take-off styrtede flyet ned og brød i brand, hvilket medførte, at flyets to piloter samt Carles 'Che' Still og Chris Baker mistede livet.

Sådan så flyet ud efter styrter i 2008. Foto: BRETT FLASHNICK Vis mere Sådan så flyet ud efter styrter i 2008. Foto: BRETT FLASHNICK

Både Travis Barker og hans DJ-ven Adam Goldstein nåede at slippe ud af det brændende skrog ved egen hjælp og overlevede dermed styrtet, men Goldstein døde året efter som følge af en overdosis.

Travis Barker fik så voldsomme forbrændinger, at han efterfølgende måtte gennem flere operationer.

Han har efterfølgende fortalt, at styrtet gjorde, at han stoppede sit alkohol- og stofmisbrug:

»Folk spørger mig ofte, om jeg blev indlagt på en afvænningsklinik, og så svarer jeg: 'Nej, jeg var i et flystyrt'. For det var min afvænning. At miste tre venner og selv være døden nær? Det var et wake-up-call for mig. Hvis jeg ikke havde været med i det flystyrt, var jeg nok aldrig stoppet.«