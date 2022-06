Lyt til artiklen

Det var en ubehagelig oplevelse for trommeslageren Travis Barker, da han tirsdag blev hentet af ambulancen.

Her var det tydeligt, at han havde stærke smerter, da han på sin Twitter skrev 'Gud frels mig.'

På Instagram skrev Travis Barkers datter Alabama, at hun håbede, folk ville bede for hendes far.

Ifølge TMZ viser det sig nu, at Travis endte på hospitalet, fordi han har bugspytkirtelbetændelse. Den mener lægerne er blevet udløst af en koloskopi, han fik for nylig.

Pancreatitis, som betændelsen kaldes, er en tilstand, hvor bugspytkirtlen bliver betændt over en kort periode og er en sjælden potentiel komplikation efter en koloskopi.

Symptomerne omfatter intense mavesmerter, opkastning og feber. Ifølge TMZ var Kourtney Kardashian med sin mand på hospitalet.

De to blev i sidste måned gift ved et stort bryllup i Portofino, Italien.

Kourtney Kardashian har tidligere dannet par med Scott Disick. De to har tre børn sammen. Travis Barker har også tre børn fra sit tidligere forhold med Shanna Moakler.