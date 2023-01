Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er nok de færreste, der vil påstå, at der er mange ligheder mellem Michael Jackson og Kourtney Kardashian.

Alligevel har sidstnævntes ægtemand, Travis Barker, altså fået folk til tasterne i kommentarsporet på hans seneste Instragram-opslag.

Blink 182-trommeslageren har nemlig delt en række billeder af sig selv og hustruen, hvor han blandt andet viser en ny tatovering frem.

Efter alt at dømme forestiller den stortatoverede musikers nyeste skud på stammen et billede af Kourtney Kardashians øjne – men det er altså ikke tydeligt for alle.

'Jeg troede, det var Michael Jackson!' skriver en bruger, og flere stemmer i:

'Jeg troede ærligt talt, at det var en mindetatovering for Michael Jackson', skriver en anden, mens en tredje spørger: 'Det er Michael Jacksons øjne, ikke?!? Eller er jeg helt skør?'

I kommentarsporet er der dog også en del, der mener, at tatoveringen ligner Kourtney Kardashians lillesøster, Kim Kardashian, mere end Travis Barkers udkårne.

Selv har ægteparret endnu ikke kommenteret på, hvem tatoveringen i virkeligheden forestiller – men meget tyder altså på, at det er han kone, trommeslageren har fået foreviget.

Tatoveringen kan du se herunder.

View this post on Instagram A post shared by travisbarker (@travisbarker)