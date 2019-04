Maria og Bea var blandt de mest populære deltagere i årets X Factor, men måtte trække sig, da Beas far på tragisk vis døde efter en hjerneblødning i marts måned.

Og nu har teenageren måttet igennem endnu en tragedie.

Hendes farfar er død, og hun skal derfor til begravelse i Litauen, skriver Holstebro Dagblad.

Dermed aflyser pigerne nu en række koncerter.

»Det bevirkede, at vi måtte aflyse de diskoteksjob, de havde i weekenden og frem til den kommende weekend. Vi ved ikke, hvornår hun er tilbage, og om hun overhovedet bliver klar. Der er jo her ikke tale en kunstner, der bare stiller sig op på en scene og er klar. Disse X Factor-deltagere er helt nye og har aldrig prøvet at optræde på denne måde,« siger Ulrik Hinsch, der for RW Event står for booking af de populære piger.

Pigerne skulle bl.a. have optrådt på Crasy Daisy i Aars og Fjerritslev lørdag.

Derudover skulle de sammen med X Factor-kollegaerne Benjamin og Echo have optrådt på en turné rundt omkring i landet. Her springer Gina Michaells til i stedet, skriver dagbladet.

Populær duo

Kort efter X Facor-finalen blev stemmerne for hele sæsonen gjort op. Og noget tyder på, at rapduoen kunne være nået ganske langt, hvis de ikke var blevet nødt til at trække sig grundet de tragiske omstændigheder.

I første liveshow blev de nemlig nummer tre, mens deres udskældte udgave af Bomfunk MC's megahit 'Freestyler', som blev sunget fra en elscooter, gav dem en femteplads i andet show.

I både tredje og fjerde liveshow var de tilbage på tredjepladsen og kunne altså meget vel have taget Live Vogels plads i finalen.

Trods den åbenlyse popularitet blandt seerne, fik de ofte hårde ord med på vejen af talentshowets dommere.

Hør deres reaktion på disse i videoen over artiklen.