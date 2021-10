Den amerikanske skuespiller og Hollywood-stjerne Alec Baldwin er havnet midt en sand tragedie under en filmoptagelse.

Det var tilsyneladende meningen, at han skulle affyre en rekvisit-pistol under en scene – men noget gik galt. Skuddene fra pistolen endte med at koste en kvinde livet og såre en anden.

Det skriver CNN og Deadline.

»Ifølge efterforskerne ser det ud til, at en scene var ved at blive filmet, som involverede brugen af et rekvisit-våben, der blev affyret. Efterforskere undersøger nu hvordan og hvilket type projektil, der blev affyret,« lyder det i en udtalelse fra Santa Fe County Sherrif's Office.

Det kvindelige offer er identificeret som værende filmfotografen Halyna Hutchins på 42 år.

Hun blev efter ulykken følget med lægehelikopter til hospitalet, men hun blev kort efter erklæret død.

Det andet offer, der blev ramt af rekvisit-våbnet, var den 48-årige instruktør Joel Souza, som blev bragt til Christus St. Vincent's Hospital med ambulance.

Hans nærmere tilstand er ikke oplyst.

Den ulykkelige hændelse fandt sted i New Mexico, hvor filmcrewet opholder sig for at lave optagelser til den kommende film 'Rust'.

»Efterforskningen er endnu åben og i gang. Der er ikke rejst nogen sigtelser i forbindelse med hændelsen. Efterforskerne fortsætter med at afhøre vidner,« lyder den seneste melding fra politiet ifølge Deadline.

Den 63-årige Alec Baldwin spiller hovedrollen i filmen, som han også er medproducent på.

Hændelsen fandt sted torsdag omkring klokken 13.50 lokal tid – kort før midnat dansk tid.