Der har uden tvivl været store sorger i Nancy Heches liv.

Den 85-årige religiøse kvinde har efter datteren Anne Heches død overlevet fire af sine fem børn.

Ud over børnenes død mistede hun også sin mand Donald i 1983, da han døde efter et kort forløb med aids.

I sin selvbiografi fra 2006 fortalte hun om, hvordan hun først efter mandens sygdom opdagede, at han havde levet sammen med hende og børnene på trods af at være homoseksuel.

Skuespilleren Anne Heche døde fredag 53 år gammel, efter hun var kørt ind i et hus i Los Angeles.

Bilen gik i brand og efter en periode i respirator døde Anne Heche.

Nancy mistede også datteren Cynthia, der døde af en hjertefejl kun to måneder gammel.

Annes 18-årige bror Nathan døde tre måneder efter faderen i en bilulykke.

Annes søster Susan døde i 2006 efter at have kæmpet med kræft i hjernen.

Annes søster Abigail er stadig i live.

Nancy Heche, der er en kristen psykolog og bruger biblen i sine behandlinger, har tidligere delt, hvordan hun var rasende, da Anne Heche fortalte, at hun var sammen med talkshowværten Ellen DeGeneres i 1997.

»Jeg er rasende og uforstående. Jeg er i chok. Ved Anne ikke, hvad homoseksualitet har gjort ved vores familie?,« skrev hun i sin bog.

Angiveligt bragte Annes seksualitet stærkt negative følelser op i moderen, der blev mindet om sin mands homoseksualitet.

I sin selvbiografi fortæller hun, at det var først da manden lå døende med aids, at det gik op for hende.

»Jeg kunne pludselig sætte det hele sammen. Jeg fandt ud af, at jeg var blevet løjet for hele mit gifte liv.«