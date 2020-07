Brad Pitts ven 52-årige Saul Fletcher er fundet død i sit sommerhus.

Han skulle angiveligt havde begået selvmord.

Det skriver The Sun.

Dødsfaldet har fået Brad Pitt til at skrive en hilsen til sin afdøde ven på Twitter.

»Jeg er ked af min gode ven, bror, bedste fotografs smertefulde død. Hvil i fred, Saul Fletcher,« skriver Brad Pitt.

The Sun skriver, ud over at han har begået selvmord, at Fletcher har myrdet sin kone, som politiet fandt død i parrets hjem i Berlin, efter at hun var blevet ramt af flere knivstik. Her skulle han være flygtet fra stedet, men fire timer senere fandt politiet ham død i parrets sommerhus.

Det er dog ikke blevet bekræftet af myndighederne, at Fletcher har begået selvmord eller myrdet sin kone.

Ifølge avisen, var det angiveligt parrets datter, der ringede til politiet, efter at Fletcher havde bekræftet over telefonen, at han havde myrdet sin kone.

I feel bad about the painful demise of my good friend, brother and my best photographer. Rest in peace Saul Fletcher pic.twitter.com/AS1spAbBAD — Brad Pitt Williams (@BradPittWilli17) July 23, 2020

Politiet har nu startet en efterforskning, der skal klarlægge, hvad der er sket.

Saul Fletcher var en kreativ mand. Han arbejdede som kunstner og fotograf.