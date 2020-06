Trænings- og adfærdsspecialist Anna Bogdanova er fast besluttet på, at træning skal give energi frem for at tage den, og så er hun med tiden blevet mere rummelig over for, at der er udsving i hendes træningsmønster og fysiske form

Hvordan holder du dig i form?

»Min tommelfingerregel er, at træning skal efterlade mig med mere energi, end da jeg startede. Og det betyder, at min måde at programmere min træning er markant anderledes end de fleste traditionelle træningsmetoder. Derfor kan jeg både nøjes med mindre træningstid og har mere overskud til mere hverdagsaktivitet.«

»Jeg træner flows, det vil sige blide neurocentriske øvelsesserier samt kettlebells i samlet 1-1,5 timer om ugen. Jeg gør det efter min egen træningsmetode, hvor der er mere fokus på kvalitet i bevægelse, muskelspænding og kraftudvikling end på antal gentagelser.«

Hvilken vane vil du helst ændre?

»Jeg vil gerne have et powernap ind i løbet af dagen. Jeg går konstant for sent i seng, fordi jeg så ofte falder i søvn, mens jeg putter børnene, og så vil man jo gerne have bare en smule aften bagefter. Men både min krop og hjerne responderer dårligt på kronisk søvnunderskud. Jeg fungerer meget bedre på alle planer, når jeg får nok søvn, så jeg må skyde en genvej til mere søvn i løbet af dagen.«

Har dit forhold til sundhed ændret sig med tiden?

»Både ja og nej. Jeg har altid set sundhed og træning som middel og ikke som mål i sig selv. Det skal give mig mere tid og overskud til de mange andre ting, som jeg brænder for. Derfor nægter jeg at bruge min tid på noget, som enten ikke giver mig effekt, eller som ovenikøbet dræner mig for energi.«

»Dét, som har ændret sig, er, at jeg med årene (med to børn og selvstændig virksomhed med 25 medarbejdere) er blevet meget mere rummelig over for udsving i min fysiske form, fordi jeg er blevet bedre til realistisk afstemning af mine ressourcer og de krav, som jeg stiller mig selv både fysisk og mentalt. Jeg ved, at de perioder, hvor jeg er nødt til at skrue ned for min vanlige indsats, bare er en fase. Når jeg er tilbage til min normale hverdag og min normale indsats, følger fysikken altid med, så den del er jeg fuldstændig holdt op med at stresse over.«

Dit bedste råd til en sund hverdag?

»Mikro-interventioner. Mikrotræning. Mikrovaner. Lad være med at gå og vente, til du én dag får gigameget overskud til at gå all-in på din sundhed. Det er en utopi. Gå til din sundhed, som var det tandbørstning. Gør lidt – men gør det ofte og regelmæssigt. Fem minutters træning flere gange over dagen giver i øvrigt bedre effekt end 1 x 30 minutter ifølge ny forskning.«

Sundhedsanbefaling?

»En kettlebell er kvindens bedste ven – du kan tage den med dig i sommerhuset, på stranden, i parken, eller hvor det passer.«