Hvis du har planer om at besøge en Hollywood-stjerne uden en invitation, så er det en god idé at lade være.

Det kan 27-årige Richard Eggers skrive under på. Han har nemlig fået en fængselsdom på 30 dage, fordi han trængte ind på tv-kendissen Kendall Jenners grund uden at have fået lov.

Udover de 30 dage bag tremmer, så skal han også i fremtiden holde en afstand på cirka 140 meter til Jenners hus. Det skriver TMZ.

Eggers forklarede sin indtrængen med, at han gik fra dør til dør for at indsamle underskrifter mod den amerikanske præsident, Donald Trump.

Det er ikke første gang, at Kendall Jenner har fået ubudne gæster. Foto: Kirby Lee Vis mere Det er ikke første gang, at Kendall Jenner har fået ubudne gæster. Foto: Kirby Lee

Det var Jenners sikkerhedsvagter, der pågreb 27-årige Eggers, da han kom ind i indkørslen. Her holdt de ham, indtil politiet kom og anholdte ham.

Ifølge TMZ var sikkerhedsvagterne opmærksomme på Richard Eggers, fordi han også prøvede at besøge 24-årige Jenner tilbage i september.

Der blev han opdaget på overvågningskameraerne, men det lykkedes ham at slippe væk.

Det vides ikke med sikkerhed, om den amerikanske model var hjemme, men hun kom ikke ud af huset under anholdelsen, hvis hun var.

Desværre er det ikke første gang, at Kendall Jenner oplever ubudne gæster ved sit hjem.

Den mest kendte gæst uden en invitation er canadiske John Ford, der forcerede en bakke sidste år for at få adgang til Jenners hus.

Den 24-årige kendis er bedst kendt for sin rolle i tv-serien 'Keeping Up with the Kardashians'.

Kendall Jenner er blandt andet søster til Kylie Jenner, der i en periode dannede par med rapperen Travis Scott.