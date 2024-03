Den amerikanske skuespiller Tori Spelling, der især er kendt for sin rolle i den populære serie 'Beverly Hills 90210', har nu officielt søgt om skilsmisse.

Det fremgår af en begæring, som hun fredag sendte ind til retten i Los Angeles.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Af begæringen lyder det, at hun søger om at afslutte sit næsten 18 år lange ægteskab med den tidligere reality-tv-kollega Dean McDermott.

Det nu tidligere ægtepar ses her sammen i 2016. Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Det nu tidligere ægtepar ses her sammen i 2016. Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix

I dokumentet begrunder hun begæringen med, at parret har uforsonlige forskelle.

Parret – der sammen har fem børn – gik fra hinanden i sommer, men det er først nu, at hun officielt søger om skilsmisse.

Nyhedsbureauet AP, som har set dokumenterne, oplyser, at den 50-årige Tori Spelling, som blev verdenskendt for rollen som Donna Martin i 'Beverly Hills 90210', har bedt om at få den fysisk forældremyndighed alene og om fælles juridisk forældremyndighed over deres tre sønner og to døtre, som er mellem 7 og 17 år gamle.

Den fysiske forældremyndighed afgør, hvor børnene primært skal bo, mens den juridiske forældremyndigheder dækker over, hvem der træffer de vigtigste beslutninger i børnenes liv, lyder det.

Tori Spelling anmoder derudover retten om at pålægge McDermott at betale hende ægtefællebidrag og betale for hendes skilsmisseadvokater.

Der er ikke umiddelbart oplyst noget beløb.

Den 57-årige canadiske skuespiller Dean McDermott bekræftede selv i sommer, at de var gået hvert til sit:

»Det er med stor sorg og et meget, meget tungt hjerte, at jeg og Tori Spelling har besluttet at gå fra hinanden og starte vores egne rejser efter 18 år sammen og fem vidunderlige børn,« skrev han i et opslag på Instagram og tilføjede:

»Vi vil fortsætte med at arbejde sammen som kærlige forældre, vejlede og elske vores børn gennem denne svære tid.«