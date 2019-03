Knap er nyheden, om skuespilleren Luke Perrys alt for tidlige død, ude. Før reaktionerne strømmer ind.

Både fans og kollegaer har lovord til overs for den 52-årige Perry, der mandag aften døde af et slagtilfælde.

En af dem, der var hurtig på tasterne, er Tori Spilling, som Luke Perry spillede sammen med i 'Beverly Hills 902010'.

»Hvil i fred Luke. Du er allerede meget savnet,« skriver hun mandag aften på sin Instagram profil.

Rest In Peace Luke You are dearly missed already #lukeperry #torispelling #90210

I serien spillede de to hinandens absolutte modpoler. Mens Luke Perry var bad boy’en Dylan McKay, spillede Tori Spelling det evige dydsmønster Donna Martin.

Også Christine Elise McCarthy, der spillede Emily Valentine i 90er-serien, har sendt en hilsen til sin tidligere kollega.

Ved siden af et billede af hende og ‘Beverly Hills 902010’s to mandlige helte - Dylan og Brandon, har den 54-årige skuespiller skrevet:

»Med det tungeste hjerte er jeg lammet og ødelagt over at skulle meddele, at Luke er død. Jeg er stadig i chok, og jeg har ingen ord ud over at sige, at han var en virkelig gentleman. Han vil blive sørget over og savnet af alle, der kendte ham og af de millioner, der elsker ham. RIP, kære Luke. Din tid her var alt for kort,« skriver hun på sin instagramprofil.