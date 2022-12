Lyt til artiklen

Beverly Hills-stjernen Tori Spelling er blevet indlagt.

Den 49-årige skuespiller har problemer med svimmelhed og åndedrætsbesvær, skriver avisen US Weekly.

Onsdag fortalte Spelling selv om indlæggelsen til sine mange følgere på Instagram.

»Her har jeg været på sygehuset siden sent i går aftes,« skrev hun i en story på det sociale medie.

Tori Spelling med hele sin store familie. (Arkivfoto) Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

Samtidig kom hun med en bredside mod de kritikere, som tidligere havde mere end antydet, at hun pjækkede.

»Til alle jer, som sagde, at jeg skulle arbejde, da I fik at vide, at jeg var for syg til at arbejde: jamen her er jeg.«

»Næste gang skal du tro på nogen og vise venlighed i stedet for tvivl,« fortsætter hun.

Samtidig forklarer hun følgerne, at hun normalt er en arbejdsnarkoman, som ikke melder sig syg uden grund.

Sådan lærte vi Tori Spelling at kende i rollen som Donna. Billedet er fra 1992. (Arkivfoto) Foto: Langdon/Rock Negatives/MediaPunc

Tori Spelling blev verdensberømt, da hun i 1990erne spillede rollen som Donna i den ikoniske tv-serie Beverly Hills 90210 – som hendes far Aaron Spelling producerede.

I dag er hun gift med Dean McDermott, som hun har fem børn med.