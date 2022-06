Lyt til artiklen

Tori Spellings 14-årige datter, Stella, er blevet færdig i mellemskolen og skal snart begynde i High School.

Den glædelig dag er blevet markeret på 'Beverly Hills'-stjernens Instagramprofil, hvor hun har delt et billede af datteren og en fortælling om, hvordan har overvundet alt fra mobning til lærere, som ikke troede på, at hun ville klare det.

Tori Spellings mand, Dean McDermott har også delt et billede af datteren, som siden er blevet slettet, og det har fået folk til at spærre øjnene op.

Stella Spelling ser nemlig vidt forskellig ud på de to billeder, og flere mener, at Tori Spelling har brugt billederedigeringsappen Facetune til at 'forskønne' sin datters ansigt.

I kommentarerne på Instagramopslaget vælter lykønskningerne ind, men der er også flere, som kritiserer Tori Spelling og undrer sig over, at den 14-årige datter ser så voksen ud.

Mellemskolen?!!! Hun ser ældre ud end sin alder … Jeg tænkte mere college.

Vent lige … hun går i mellemskolen?

Bruger filter på sin egen datter.

Hvorfor så meget filter? Dean har også delt et billede, hvor hun ser helt anderledes ud.

Hun ser fuldstændig anderledes ud på Deans billede.

At forældrene har delt så forskellige billeder kan muligvis skyldes manglende kommunikation.

Sådan så opslaget, som Dean McDermott delte af sig selv og datteren, ud. Foto: Instagram Vis mere Sådan så opslaget, som Dean McDermott delte af sig selv og datteren, ud. Foto: Instagram

Parret, som har været sammen siden 2006, og som har fem børn sammen, menes nemlig at være i gang med en pause fra hinanden.

En unavngiven kilde har til mediet US Weekly fortalt, at de lige nu er i gang med en såkaldt prøveseparation.