Anekdoter, brok og comedy. Det er de tre gennemgående elementer i komikeren Torben Chris´ nye one-man show 'Torben Chris´ ABC', som skal gøre op med den krænkelseskultur, der vinder frem i øjeblikket.

Han mener, at vi alle bør slappe lidt mere af, når vi hører noget, der kan virke krænkende.

«Vi skal ikke tage alt så alvorligt hele tiden. Folk skal lytte til deres sunde fornuft i stedet for de få personer, der konstant bliver krænket over et eller andet,« fortæller han til B.T. og tilføjer:

«Vi er på vej hen et sted, hvor det er meget svært at lave sjov med ting. En joke bliver taget alt for seriøst.«

Den 42-årige komiker fra Give er egentlig uddannet folkeskolelærer, og hans nye show bærer da også præg af en løssluppen undervisning.

Oplevelsen er lærerig, når Torben Chris underviser publikum i anekdoter, brok og comedy.

«Jeg har så mange anekdoter om dumme ting, jeg har lavet, når jeg har været fuld, og så er jeg lidt blevet kendt som ham, der brokker sig hele tiden. De to ting forsøger jeg at kombinere ved hjælp af comedy,« forklarer han.

Og Torben Chris håber da også, at han rykker ved noget i publikum, når de ser ham på scenen:

Torben Chris er uddannet folkeskolelærer. Foto: Andreas Beck Vis mere Torben Chris er uddannet folkeskolelærer. Foto: Andreas Beck

»Folk skal selvfølgelig have et grin med hjem, men jeg håber også, at folk tager dét til sig, at man simpelthen er nødt til at sætte spørgsmålstegn ved tingenes tilstand og den retning, som samfundet er ved at tage.«

Ifølge Torben Chris skal opgøret med krænkelseskulturen skal tages på et højere niveau.

»Jeg ville ønske, at folk med magt stoppede med at tage klager så alvorligt. 200-300 mennesker, der klager over noget, er virkelig ikke ret mange, og det kan jeg ikke tage alvorligt,« siger han til B.T.og tilføjer:

»Jeg vil ikke tage hensyn til de få personer, der bliver krænket over én joke, for så kan jeg ikke lave sjov med noget.«

Komikeren mener, det er frygten for kritik, der giver krænkelseskulturen medvind i øjeblikket.

»Jeg tror, at firmaer er panisk angste for at havne i shitstorme, og der er meget få, der tør at tage kampen op. Det er klædeligt, når nogen vælger at gå imod en shitstorm for til sidst at få medvind. Dem er der bare alt for få af,« lyder det fra Torben Chris efter et netop overstået testshow.

Han har selv befundet sig midt i en shitstorm, da han tilbage i 2015 lagde et billede op på Facebook, hvor han gik i bad med sin datter, der var to år på det tidspunkt.

»Dengang tænkte jeg: 'jamen, skal vi tage denne her debat, så starter jeg den da gerne',« siger han.

Og hovedpersonen selv fortryder absolut ikke det stormvejr, han røg ud i dengang. Tværtimod.

»Jeg ville 100 procent gøre det igen. Der var brug for at tage debatten dengang, og jeg vil ikke lægge under for dem, der bliver mest krænket,« afslutter komikeren.

Der er premiere på det nye one-man show 'Torben Chris´ ABC' 12. september med efterfølgende turné rundt i landet.

I videoen øverst kan du se med, da B.T. fulgte Torben Chris før og efter et testshow på Comedy Zoo i København.