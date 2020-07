Komikeren Torben Chris skulle egentlig have lavet et stand-up show for to efterskoler den 21. juni, men samme dag fik han at vide, at han havde fået corona.

»Jeg er jo ikke den komiker, der er bedst til at styre mit mundvand, så det er godt at vide nu, at jeg ikke kan smitte nogle - nu er det kun antistoffer, der ryger ud af munden på mig,« siger Torben Chris.

Men at han nåede at finde ud af det, var egentlig ret heldigt. For han var blevet testet den 18. juni og havde gået og holdt øje med resultatet, men han havde ikke nogen symptomer overhovedet. Han vil bare lige være sikker.

Derfor var Torben Chris overrasket over testresultatet. Men han valgte at blive testet til at starte med, fordi han havde været til fest med komikeren Mikkel Klint Thorius, der senere hen blev testet positiv.

»Jeg fik at vide, at jeg ikke var i risiko for at være positiv, men jeg tænkte, at jeg hellere måtte blive testet for en sikkerheds skyld. Men det er skørt, for jeg vil aldrig have opdaget det, hvis jeg ikke var blevet testet, for jeg mærkede ingenting.«

Derfor er Torben Chris også overbevist om, at der må være et kæmpe mørketal. Komikeren føler dog, at der er noget sindssygt spøjst - som han selv beskriver det - over, at man har hørt om corona så længe, og hørt forskellige vilde historier om smitten, og så han selv ingenting mærker.

»Vi er i alt seks komikere fra samme kreds, der har været smittet. Kun to havde milde symptomer - muskelsmerter - de fire sidste, som jeg er en del af, har ikke mærket noget som helst. Så man kan altså have det helt fint og stadig være smittet.«

Men fordi Torben Chris intet mærkede til coronavirussen, er han heller ikke helt sikker på, at han er smittet af den anden komiker.

»Jeg ved selvfølgelig ikke, om det er der, jeg er blevet smittet. Jeg kan jo være smittet af en anden, der ligesom mig ikke har mærket noget, og ikke har kendt til smitten.«

At Torben Chris måtte aflyse sine shows, tager han dog ikke så tungt.

»Det er jo ærgerligt, men det er jo bare endnu en ting, man ikke har kunnet under corona. Der har jo været tusinde ting, der er blevet aflyst. Det har man været så vant til. På andre tidspunkter vil det have været værre. Men det her er jo story of 2020.«

Det fik dog også andre konsekvenser, at Torben Chris blev smittet med corona. Hans børns børnehave og skoleklasse blev lukket ned. Ligeledes blev hans kones arbejdsplads, en vuggestue, lukket ned, idet hun også blev testet positiv.

Efterfølgende gik familien i karantæne, indtil de var raske.