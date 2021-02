Komikerens far har været hårdt ramt af corona og er stadig indlagt, efter han fik virussen i november.

Den 43-årige komiker Torben Chris mærkede intet, da han fik corona i sommers. Heller ikke hans 71-årige mor blev spor ramt, men hans far, den 79-årige Svend Carlo, fik virussen i november måned og endte med at ligge i kunstig koma i over en måned.

»Min far blev hårdt ramt af det, han ligger indlagt stadigvæk. Nu er det bare fordi, han skal trænes op igen,« forklarer Torben Chris til HER&NU.

»Når man ligger i kunstig koma i tilpas mange uger i en alder af 79, så er det jo unægteligt lidt svært at komme op igen, hvis du overhovedet ikke har brugt dine muskler i seks uger og ikke engang selv har trukket vejret.«

Heldigvis er far Svend Carlo ved godt mod og ved sine fulde fem, selvom kroppen knirker.

»Jeg tror på, at han nok skal komme op igen, men det tager sgu noget tid. Men han går jo heller ikke glip af noget lige nu, hverken ham eller resten af Danmark,« siger Torben Chris med vanligt glimt i øjet.

Torben Chris gjorde sig særdeles bemærket, da han i 2015 lagde et billede op på de sociale medier, hvor han var i bad med sin dengang 2-årige datter Minna. Derfor promoverer han sit og Thomas Hartmanns kommende stand up show “Men’s Room 4” med et billede af ham og far Svend Carlo i selvsamme badekar.

