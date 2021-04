Han er kendt for at have ordet i sin magt, når han fyrer jokes af på scenen.

Nu er det dog nogle andre, der får hans ord at føle. For komikeren Torben Chris er klar med en opsang til både nøgne damer og tastaturkrigere.

I et sjovt opslag på Facebook viser han en korrespondance, som han har haft med en person, der har sendt ham nøgenbilleder.

Personen, som Torben Chris formoder er en robot eller en kvinde eller mand, der forsøger at snyde folk, har sendt ham nøgenbilleder og opfordret ham til at ønske flere.

Men i stedet har den kendte komikeren forsøgt med en anden taktik. Gang på gang svarer han, at han i stedet ønsker at se vedkommende med tøj på. Hans sjove svar har fået mere end 3.700 likes.

Torben Chris forklarer, at han har valgt at svare, som han gør, da han får 'ekstremt mange' af den slags beskeder.

»Jeg bliver egentlig ikke irriteret, men nærmere fascineret, for jeg forstår det ikke. Det giver ingen mening overhovedet. Det er et skørt fænomen. Jeg synes virkelig, det er spøjst, at der kan være en forretning i det,« siger han.

De mange nøgenbilleder er ikke det eneste, som Torben Chris er småtræt af. Også de mange folk, der brokker sig konstant i kommentarer til hans opslag, fik forleden en opsang.

Er du enig med Torben Chris i, at folk er blevet for nærtagende - og at det er blevet for svært at lave jokes?

I en video kaldet 'Ondt i røven' kommer han med en opsang til dem.

»Nu skal jeg satme af med det,« siger han og revser dem, der brokkede sig over, at han havde lavet et sjovt opslag om nogle rutsjebaner, som han mente, at nogle feminister måtte havde designet.

»Det kan fandeme godt være lidt belastende, når man prøver at lægge noget sjovt op. Folk har jo virkelig god tid i denne tid til at finde bittesmå ting i komikeropslag,« uddyber han over for B.T. og påpeger, at han mener, at det er grundet corona, at folk har fået så meget tid.

Han mener blandt andet, at folk er blevet for grove, hvis han ikke lige svarer dem hurtigt nok.

»Men jeg har det bare sådan: 'Hold nu kæft. Det er en joke.' Jeg nægter at tro på, at folk lige pludselig har bulimi eller får et sexistisk kvindesyn (på baggrund af hans jokes, red.). Jeg er komiker, og hvis jeg havde så meget magt, så ville jeg sidde på verdensherredømmet frem for at sidde og nulre rundt på Facebook.«

Du kan se Torben Chris' 'Ondt i røven'-video herunder.

»Hvis man så ikke lige har svaret, så får man sådan en: 'Nå, du ignorerer mig bare.' Og man tænker bare: 'Der er jo 800 beskeder på det her opslag',« siger han.

Han savner dengang, »for 25 år siden«, hvor en joke »bare var en joke«.

»For 20-25 år siden kunne man lave ekstremt vilde jokes. Det kan godt være, at folk ikke syntes, at joken var sjov, men de vidste, at det var en joke. Men det er bare ikke det, der er tilfældet mere,« siger han og forklarer, at folk hurtigere bliver stødt over alt muligt.

Det er dog ikke kun Torben Chris’ Facebook-profil, der er blevet lidt coronaramt. Også Torben Chris selv er ved at have fået nok af pandemien.

»Det er imponerende kedeligt og frustrerende at være komiker lige nu, for der er ting nok at lave jokes med, men vi har ingen at lave dem for. Og så tror jeg sjældent, at jeg som komiker har oplevet noget, som deler landet så 50-50 som corona. Og hvor folk står i hver deres lejr, og det gør det sindssygt svært at lave jokes,« siger han.

Derfor glæder han sig til 6. maj, hvor kulturlivet atter åbner op, så det bliver muligt for komikere at optræde igen for et levende publikum.