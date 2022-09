Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et blodbad udspillede sig i kommentarfeltet hos supermodellen Emily Ratajkowski, da hun forleden et delte et billede af sig selv i bad med sin etårige søn.

Fans var nemlig forargede over, at modellen var nøgen i bad sammen med sønnen Sylvester.

Til billederne havde modellen skrevet: 'Mit livs kærlighed'.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Emily Ratajkowski (@emrata)

Men fokus blev ikke på kærligheden mellem mor og barn, men om det var passende at bade med sin søn og smide billedet på sociale medier.

'Hvorfor tager du dog billeder med din nøgne søn? Gør du det bare for opmærksomhed og 'likes'', skriver en.

'Det der er ikke okay. Jeg er ligeglad med, hvor pæn du er', skriver en anden.

'Det der kommer til at være underligt for din søn, når han ser de billeder', lyder det fra en tredje.

En anden gør også opmærksom på, at det er 'uansvarligt' at smide billeder af nøgne børn på sociale medier.

'At smide et billede af din nøgne søn i et badekar på internettet, så alle mulige underlige mennesker kan se det. Jeg ryster altså på hovedet,' lyder det.

Emily Ratajkowski har ikke direkte kommenteret på folks kommentarer, men i en video på TikTok efter hændelsen delte hun en sangtekst, mens hun danser med sønnen, hvor hun synger, at folk skal 'stoppe med at tale om hende'.

I Danmark har badetid med børn og forældre også tidligere skabt debat.

Her var det komikeren Torben Chris, der på sociale medier havde lagt et billede ud, hvor han badede med sit barn.

Hvad synes du om, at forældre går i bad med deres børn?

I kommentarfeltet til Emily Ratjakowski har kendte som modellen Irina Shayk kommenteret på folks angreb på modellen.

'Alt er ikke til internettet. Vi forstår, at du bliver nødt til at være nøgen for at få opmærksomhed, fordi dit ansigt er under middel, men respekter din søns værdighed,' skrev en, hvorefter Irina Shayk kommenterende:

'Hvorfor skrider du ikke bare med din under middel personlighed.'

Emily Ratajkowksi har sønnen med eksen Sebastian Bear-McClard.

De to annoncerede deres skilsmisse i starten af september.