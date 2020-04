Der har været ingen smalle steder, måtte musiker og rapper TopGunn sande, da han var i banken for at låne til en lejlighed.

Den unge mand måtte nemlig indse, at han havde brugt, hvad der i manges øjne, ville være ekstremt store beløb på fest.

»Jeg havde et møde med banken, da jeg skulle købe min lejlighed, hvor bankrådgiveren sagde: 'Du har brugt 1 million kroner på fest det sidste år. Du kan godt låne pengene, men nu vender jeg lige skærmen. Prøv at se, hvor meget du havde haft, hvis du havde lagt til side'«, fortæller rapperen, der har det civile navn Oliver Gammelgaard. Det skriver Politiken.

Han siger videre, at hans forhold til penge er, at han ikke har været vant til, at der var mange af dem, og han derfor synes, de er vigtige.

Han måtte selv få sig et job som 16-årig for at få råd til nye sko.

I hans hjem, da han voksede op på Nørrebro, var hans mor og far ikke nogen, der var rige.

Her var der ikke noget, der hed forældrekøb eller lignende, fortæller den 29-årige musiker til avisen.

Han udkommer fredag med en plade, der hedder 'SAS' og den kommer kun et år efter, den den seneste plade '1991', udkom.

Han fortalte dengang, at hans musik og tilgang til tekster har ændret sig en smule.

»Jeg gad godt lave en plade, hvor jeg ikke sagde f-ordet. Jeg har nogle gange stået og spillet og taget mig selv i at tænke: "Hold kæft, hvor bander jeg meget i min musik,« lød det dengang fra rapperen som uddybede:

»Så det har jeg skruet lidt ned for ikke så bevidst, men det er lidt sket af sig selv.«

'SAS' bliver TopGunns fjerde album.