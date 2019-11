En af verdens mest populære designere har lige fundet ud af, at ingen er fredet på Instagram. Stella McCartney har nemlig fået hård kritik, efter hun søndag lagde et billede af hertuginde Meghan på Instagram, og glædede sig over, at den royale kvinde bar hendes design.

»Så beæret over, at hendes kongelige højhed hertuginden af Sussex bærer vores efterår '19 frakke til Remembrance Day,« skrev McCartney i opslaget til dine mere end seks millioner følgere.

Men de pæne ord klingede hult hos mange følgere, som mente, at hun brugte en trist anledning til at gøre reklame for sig selv og sit brand. Remembrance Day betyder nemlig rigtig meget for mange englændere, og er langt fra en festdag.

På dansk hedder den våbenstilstandsdagen, og det er en betydningsfuld dag for briterne, hvor man giver sig tid til at mindes de mange soldater, der er faldet i kamp for kongeriget. Især traumet fra anden verdenskrig spøger på den særlige dag.

Her er det uheldige opslag, som siden er blevet slettet. Vis mere Her er det uheldige opslag, som siden er blevet slettet.

Derfor fandt mange hendes opslag uværdigt, og de kritiske kommentarer haglede ned over hende.

'Remembrance Day handler om at ære dem, som kæmpede for os, ikke om at gøre reklame for sig selv. Chokerende,' skrev en følger ifølge Page 6.

'Det er lidt respektløst at bruge Remembrance Day til at reklamere for dit tøj. Mennesker døde, og du tager billeder af folk, der viser dem respekt, for at lave reklame. Det er bare forkert', skrev en anden.

Den negative opmærksomhed førte til, at Stella McCartney nu har slettet opslaget. Hun har dog ikke undskyldt offentligt for fejltrinnet.