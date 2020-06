'Top Gear'-vært Paddy McGuiness kørte tirsdag galt under optagelserne til BBC-udgaven af det populære program.

Den 46-årige bilentutiast kørte i en Lamborghini Diablo til en værdi på mere end to millioner danske kroner, da han mistede herredømmet over bilen.

Det skriver Express, som har fået bekræftet uheldet af en talsperson fra BBC.

Ifølge talspersonen kom Paddy McGuiness ikke fysisk til skade i ulykken, som skete, da han fejltolkede et sving og kørte videre ud på en mark.

»Paddy blev hurtigt tjekket og er uskadt. Ingen andre biler var involveret, og politiet, der holdt øje under optagelserne, var hurtigt fremme på stedet for at hjælpe,« siger talspersonen til det britiske medie.

En talsmand fra politiet i North Yorkshire har bekræftet ulykken og fortæller det britiske medie, at den fandt sted på en strækning, der er kendt for mange bilulykker.

'Top Gear'-værten overskred angiveligt ikke hastighedsgrænsen, da han kørte galt.

Ifølge BBC-talspersonen kørte værten nemlig under de tilladte 96 kilometer i timen, da ulykken fandt sted tirsdag eftermiddag på landevejen ved Ribblehead i Yorkshire Dales i England.

Express har talt med en unavngiven kilde fra BBC, som påstår, at Paddy McGuiness var 'rystet' efter hændelsen.

Paddy McGuiness har dog endnu ikke selv udtalt sig om ulykken.