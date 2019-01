Den omstridte og ekstremt populære tv-vært Jeremy Clarkson har beskrevet, hvordan han under optagelserne til et afsnit af Top Gear i 1997 frygtede, at han ville blive skudt i hovedet.

Han leverer den noget hårrejsende fortælling i et afsnit af Amazon-programmet Grand Tour, hvor han er tilbage ved åstedet i Detroit.

»Nogen holdt en pistol mod mit hoved i Detroit. Det er en lang, kompliceret historie, men vi forsøgte at lave nogle filmoptagelser, og nogle mennesker troede, at vi forsøgte at trænge ind på deres territorium. Det var grimt,« siger Jeremy Clarkson i afsnittet af Grand Tour, skriver Mirror.

Ifølge samme avis skulle optrinnet være sket ved en gammel togstation.

Jeremy Clarkson var angiveligt blevet advaret mod at nærme sig stedet, fordi der var en del rivaliserende bander i området. Det råd ignorerede han, og det resulterede så i, at han blev omringet og truet af bandemedlemmer.

Ifølge Daily Mail fik Jeremy Clarkson ligefrem rettet en maskinpistol mod panden. Han endte dog med at tale sig ud af problemerne og slap fri.

I det omtalte afsnit af Grand Tour - et program, han i øvrigt laver med sine gamle kolleger fra Top Gear-dagene, James May og Richard Hammond – er de tilbage i Detroit og filmer 100 meter fra det sted, hvor han blev truet.

Jeremy Clarkson bemærker de store forandringer, der er sket i området siden 1997.

Richard Hammond, James May og Jeremy Clarkson laver i dag Grand Tour sammen. Foto: STEFAN HEUNIS Vis mere Richard Hammond, James May og Jeremy Clarkson laver i dag Grand Tour sammen. Foto: STEFAN HEUNIS

»Jeg er overbevist om, at hvis man faktisk boede der dengang, så ville du ikke kalde det interessant, du ville kalde det farligt,« siger han og fortsætter:

»Men stedet er blomstret, og du kan faktisk få en god middag nu, du kan indlogere dig på et dejligt hotel, og du kan gå korte afstande fra A til B uden at blive skudt,« siger Jeremy Clarkson i programmet ifølge Mirror.

Det ekstremt populære BBC-program Top Gear faldt fra hinanden i 2015, da Jeremy Clarkson blev suspenderet og senere fyret for verbalt og fysisk at overfalde produceren Oisin Tymon.

I dag laver Top Gear-holdet i stedet en lignende programserie under navnet Grand Tour på Amazon Prime.