Modellen Chrissy Teigen og hendes mand, musikeren John Legend, er kendt for at være et af de stjernepar, som deler allermest med deres fans.

Det er noget, som deres fans elsker dem for, men det er også noget, som kan få dem i problemer.

Og det sidste var præcis, hvad der skete, da Chrissy Teigen delte et billede af parrets toårige søn, Miles, i forbindelse med, at familien gjorde sig klar til at rejse til Washington D.C. for at deltage i Joe Bidens indsættelsesceremoni onsdag.

Stjerneparret skulle deltage, fordi de gennem hele præsidentvalget har stået ved Joe Bidens side, og fordi John Legend skulle optræde ved det efterfølgende show 'Celebrating America'.

My baby got his first fat lip pushing his car down the driveway still happy packing for inauguration though! pic.twitter.com/o6jqHGGHFZ — chrissy teigen (@chrissyteigen) January 19, 2021

Men ifølge New York Post blev det altså bestemt ikke vel modtaget af alle Chrissy Teigens fans, at hun ville rejse til Washington D.C fra sin bopæl i Los Angeles midt under coronapandemien.

'Chrissy, D.C.-beboere er ikke særligt glade lige nu og kan ikke glædeligt pakke deres biler for blot at køre til supermarkedet på grund af den militære tilstand, byen er i lige nu,' skrev en af modellens mange fans og henviste til sikkerhedsniveauet i byen efter urolighederne i Kongressen tidligere på måneden.

'Men ja ja, kom da bare herned især under en pandemi,' fortsatte hun sarkastisk.

John Legend under sin optræden til indsættelsesshowet. Foto: - Vis mere John Legend under sin optræden til indsættelsesshowet. Foto: -

Chissy Teigen forsøgte i første omgang at forsvare sig selv ved at sige, at det ikke er hendes skyld, at personen er frustreret over tilstandene i Washington D.C., men det fik blot personen til at kalde Teigen for 'tonedøv'.

Noget, som sendte Chrissy Teigen helt op i det røde felt.

'For fanden altså! Hvorfor er I altid sure på mig? Det eneste, jeg vil, er at gøre jer glade – eller som minimum at efterlade jer med en neutral følelse af ligegyldighed.'

På trods af skænderiet og Chrissy Teigens følelsesudbrud, så tyder det ikke på, at hun blev mere berørt af kritikken end det.

I hvert fald delte hun hele onsdagen adskillige videoer og billeder fra indsættelsen, hvor hendes mand optrådte.

Det samme gjorde blandt andre Justin Timberlake, Jennifer Lopez og Lady Gaga.