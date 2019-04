Når Tommy Kenter til september går på scenen i Det Ny Teater i København og synger ‘Hvis jeg var en rig mand’, er det et helt særligt kapitel, han tager hul på. Det sidste.

»Det var her, jeg startede. Og her jeg slutter,« siger Tommy Kenter til B.T.

Den 69-årige komiker og skuespiller har nemlig besluttet at lukke og slukke for karrieren på de skrå brædder.

Han kan mærke, at det med alderen er blevet for hårdt at stå på scenen hver aften i adskillige måneder.

»Jeg satser da stærkt på at tage 10-15 år mere som skuespiller, og har planer om stadig at leve af det,« siger han og fortsætter:

»Men det vil mere blive på den måde, at jeg tager rundt med mine egne små optrædener, laver film og tv, som ikke kræver, at jeg hver aften skal stå og råbe folk i hovedet i flere måneder.«

Musicalen ‘Spillemand på en tagryg’ bliver dermed sidste chance for at se Tommy Kenter på scenen.

Og han er glad for, at det lige præcis er dén, der skal sætte punktummet.

»Det er en af de få musicals, der ikke bare er skæg og ballade, flotte sange og dansenumre, fest og farve,« forklarer han og fortsætter:

»Den har også en meget alvorlig undertone om mennesker, der bliver fordrevet.«

»Og det ser vi også nu. Så jeg synes, at det er teater til tiden.«

