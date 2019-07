Den kinesiske skuespiller Simon Yam er i øjeblikket indlagt, efter en mand overfaldt ham med en kniv.

Den 64-årige skuespiller stod på en scene foran et større publikum under et arrangement i Zhongshan i Guangdong-provinsen, da en mand pludseligt nærmer sig. Det viser en video, der er gået viral på Weibo - den kinesiske udgave af Twitter.

Manden træder målrettet op på scenen og går direkte mod Simon Yam. Da han når hen til ham, trækker han en kniv og begynder at stikke ud efter skuespilleren.

Herefter opstår et større postyr, og Simon Yam kommer væk fra sin overfaldsmand, som bliver tilbageholdt.

Hong Kong famous actor Simon Yam was stabed this morning on one event of Guangzhou ! pic.twitter.com/dX0VSOr44M — jiangsusun (@jiangsusun1) July 20, 2019

På en anden video kan man se, at den Hong Kong-baserede skuespiller tager sig til maven.

Til Sout China Morning Post forklarer Simon Yams manager, Lester Mo Gee-man, at skuespilleren ikke er i livsfare, skriver BBC.

»Han blev stukket i maven og har fået en flænge på armen, men han var ved bevidsthed under hele hændelsen.«

Han uddyber, at skuespilleren er blevet opereret, og at dette foregik uden komplikationer.

Simon Yam startede sin karriere som skuespiller i midten af 70'erne. Før det arbejdede han som model.

Siden har han været med i adskillige kinesiskproducerede film - heriblandt også flere engelsksprogede. I alt er det blevet til 125 film og 40 serier.

Internationalt er han nok mest kendt for at spille en af skurkene i Tomb Raider: The Cradle Of Life fra 2003. Her spillede han overfor blandt andre Angelina Jolie.

Privat er Simon Yam gift med modellen Sophia Kao - også kendt som Qi Qi. Sammen har de en datter på 22.