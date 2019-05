De to døtre, Adria Petty og Annakim Violette Petty, hævder, at deres tidligere stedmor er gået imod deres fars testamente.

Derfor har de nu sagsøgt enken, Dana York Petty, med et krav om erstatning på fem millioner dollar - svarende omtrent 33 millioner kroner.

Rocklegenden, der døde i 2017 som 66-årig, testamenterede ligeligt rettighederne til sin musik og arv til sine to døtre og sin kone. Det blev dengang besluttet, at formuen skulle administreres gennem firmaet Petty Unlimited. Og det er lige netop det firma, der er omdrejningspunkt i konflikten. Det skriver blandt andre People og Rolling Stone.

Adria Petty og Annakim Violette Petty mener nemlig ikke, de har nok at sige i forhold til Petty Unlimiteds drift, og de beskylder nu den 54-årige enke for at have kostet firmaet adskillige millioner dollar.

Ifølge de to døtre har Dana York Petty, der var gift med Tom Petty fra 2001 og frem til hans død, udnyttet sin position til egen vinding - blandt andet ved at sælge ud af aktiverne uden deres samtykke. Alt sammen på bekostning af Tom Pettys arv.

»Efter utallige bestræbelser på at løse uenighederne i al mindelighed og uden rettens indblanden kan vi ikke længere se til, mens Dana tilsidesætter Toms ønsker, musik og arv«, siger de to søstres advokat, Alex Weingarten, i en udtalelse.

Denne udlægning er Dana York Petty dog dybt uenig i. Hun kalder gennem sin advokat anklagerne for »nonsens«.

»Dette vildledende og ubarmhjertige søgsmål understreger, hvorfor Tom Petty udpegede sin kone til at have ansvaret for sin ejendom,« lyder det fra Dana York Pettys advokat, Adam Streisand.

Det er langt fra første gang, Tom Pettys nærmeste efterladte ligger i konflikt.

Siden den amerikanske sanger i 2017 døde af det, der skulle vise sig at være en overdosis, har særligt hans enke og hans ældste datter, Adria, været i verbale slagsmål i medierne.

I et forsøg på at finde en løsning anmodede Dana York Petty i april retten om at få tilknyttet en upartisk mediator, der kan være med på sidelinjen, når der skal træffes beslutninger i Petty Unlimited.

Der er endnu ikke faldet en afgørelse om spørgsmålet.