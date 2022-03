Tom Parker, der er et af medlemmerne i det irsk-engelske band The Wanted, er gået bort i en alder af 33 år.

Det bekræfter hans hustru Kelsey Hardwick i et opslag på Instagram.

»Det er med det tungeste hjerte, at vi bekræfter, at Tom døde fredeligt tidligere i dag med hele familien ved hans side. Vores hjerter er knuste, Tom var centrum i vores verden, og vi kan ikke forestille os livet uden hans smittende smil og energiske nærvær,« skriver hun i opslaget.

Boyband-stjernen er død efter et længere sygdomsforløb, efter han i 2020 blev diagnostiseret med en uhelbredelig hjernetumor.

Det fortalte han i et hjerteskærende interview med OK! Magazine tilbage i oktober 2020 med ordene om, at han kun havde 12 til 18 måneder tilbage at leve i.

Helt til højre Tom Parker. Til venstre for ham står resten af det britiske boyband The Wanted. Foto: Frazer Harrison Vis mere Helt til højre Tom Parker. Til venstre for ham står resten af det britiske boyband The Wanted. Foto: Frazer Harrison

»Vi er virkelig taknemmelige for udgydelsen af ​​kærlighed og støtte og beder om, at vi alle forenes for at sikre, at Toms lys fortsætter med at skinne for hans smukke børn. Tak til alle, der har støttet hele vejen igennem, han kæmpede til det sidste. Jeg er evigt stolt af dig,« skriver Kelsey Hardwick i sit opslag.

Tom Parker var ét ud af de fem bandmedlemmer i 'The Wanted', der blev dannet tilbage i 2009 og som har lavet store hits som 'Glad You Came' og 'Chasing The Sun'.

Tom Parker efterlader sig to børn, Aurelia på to år og Bodhi på et år, samt sin kone Kelsey Hardwick.