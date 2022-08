Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Hej og farvel'.

Sådan lyder det i et Instagram-opslag fra Tom Holland, som både er hans første i seks uger – og meget vel kan blive det sidste.

Den 26-årige 'Spider-Man'-stjerne har nemlig valgt at trække stikket.

»Jeg har taget en pause fra de sociale medier på grund af mit mentale helbred, for Instagram og Twitter er overvældende og overstimulerende for mig. Jeg bliver fanget i en ond spiral, når jeg læser ting om mig selv online, og det er ødelæggende for mit mentale helbred,« siger han i sin seneste, og måske sidste, video.

Til sine 67,7 millioner følgere fortæller han nemlig, at han nu vil slette Instagram-appen.

Det er ikke første gang, Tom Holland oplever ulemperne ved at være kendt.

Sidste år fortalte han, at han og hans kæreste, 'Euphoria'-stjernen Zendaya, havde følt sig tvunget til at stå frem som kærester, efter at der var blevet offentliggjort paparazzofotos af dem.

Siden de havde mødt hinanden under indspilningerne til 'Spider-Man: Homecoming' fra 2017, havde rygterne om en romance svirret. Men i fire år kommenterede de den aldrig selv.

Tom Holland med kæresten Zendaya til premieren på 'Spider-Man: No Way Home' i december 2021. Foto: Jordan Strauss Vis mere Tom Holland med kæresten Zendaya til premieren på 'Spider-Man: No Way Home' i december 2021. Foto: Jordan Strauss

»Jeg har altid stået fast på at holde mit privatliv privat, fordi jeg deler så meget andet fra mit liv med verden,« fortalte han efterfølgende til GQ.

»Vi følte os på en måde røvet for vores privatliv. Jeg tror ikke, det handler om, at vi ikke var klar – vi havde bare ikke lyst.«