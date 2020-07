Den amerikanske Hollywood-stjerne Tom Hanks sætter nu ord på det forløb, som han og hustruen, Rita Wilson, gennemgik i midten af marts.

Her blev de begge smittet med coronavirus i Australien, da han var på filmoptagelser nær den australske Gold Coast.

Og den dødelige virus endte med at påvirke parret vidt forskelligt, skriver det engelske medie The Guardian.

»Vi havde det begge dårligt i to uger, men det mærkelige var, at vi reagerede vidt forskelligt på virussen. Min kone fik feber og mistede både lugte- og smagssansen i de dage. Jeg havde derimod lammende kropssmerter og kunne ikke koncentrere mig i mere end 12 minutter ad gangen,« siger den 63-årige skuespiller til mediet.

Tom Hanks og hustruen Rita Wilson Foto: ROBYN BECK Vis mere Tom Hanks og hustruen Rita Wilson Foto: ROBYN BECK

Parret blev efterfølgende indlagt på et hospital i Australien, og efter flere dage med isolation blev Tom Hanks udskrevet, mens hans hustru dog måtte vente et par dage yderligere, før hun kunne lade sig udskrive.

Under indlæggelsen blev den populære skuespiller i tvivl om, hvorvidt han var i risikozonen for at blive hårdt ramt af coronavirussen.

»Jeg er 63 år, jeg har type 2-diabetes og et lille rør i hjertet, der skal hjælpe med gennemstrømning af blodet. Men så længe vores kropstemperaturer ikke steg voldsomt, og vores lunger ikke blev fyldt med noget, der lignede lungebetændelse, var lægerne ikke bekymrede,« siger Tom Hanks.

Skuespilleren, der har haft hovedroller i store film som 'Forrest Gump', 'Saving Private Ryan' og 'Cast Away', tilføjer dog, at han på intet tidspunkt frygtede at dø under indlæggelsen:

Tom Hanks og hustruen Rita Wilson. Foto: VALERIE MACON Vis mere Tom Hanks og hustruen Rita Wilson. Foto: VALERIE MACON

»Jeg er ikke en person, der vågner op om morgenen og spekulerer over, om jeg vil se slutningen på dagen eller ej. På den front er jeg temmelig rolig.«

I USA oplever befolkningen lige nu en voldsom eksplosion i antal nye smittetilfælde hver dag, og i den forbindelse er Tom Hanks da heller ikke synderligt tilfreds med præsident Donald Trumps ageren under coronakrisen.

»Jeg voksede op med at lytte til vores ledere for at få en rolig og informeret vejledning, men jeg tror ikke, at det er det, vi får lige nu,« siger han.

63-årige Rita Wilson er skuespillerinde og har blandt andet medvirket i HBO-serien 'Girls' samt filmene 'Runaway Bride' og 'Sleepless in Seattle', hvor Tom Hanks spiller den mandlige hovedrolle.