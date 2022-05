Den 59-årige Tom Cruise viste den 43-årige talkshowvært James Corden, hvordan det føles at være i farezonen.

Det gjorde han ved at tage Corden op i et fly fra Anden Verdenskrig og i et moderne fly – for at vise ham nogle af sine tricks ved roret.

Det var et indslag i 'The Late Late Show', hvor Corden er vært, og meningen var at promovere filmen 'Top Gun: Maverick', hvor Cruise spiller hovedrollen. Det skriver todayonline.com.

»Jeg er meget spændt på, at James gør dette her,« sagde Tom Cruise, der tog licens som pilot i 1994.

»Var han den første late night show-vært, jeg spurgte? Nej, for pokker. Han var bare den første … og den eneste, som sagde ja.«

Cruise fik veteranflyet til at udføre nogle neglebidende manøvrer. De inkluderede en dogfight med et andet fly fra perioden, som fik Corden til at se rødt.

Det moderne fly fik Cruise til at flyve på hovedet. Det var et træk, som fik Corden til at råbe: 'Din absolutte p......!

James Corden er ikke fremmed med at lave stunt sammen med Cruise. I 2018 tog parret på skydiving sammen for at promovere 'Mission Impossible: Fallout', der har Tom Cruise i hovedrollen.