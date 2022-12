Lyt til artiklen

Den amerikanske skuespiller Tom Cruise har ladet sine fans få et unikt indblik i sine stunts forud for den nye 'Mission Impossible'-film.

Onsdag delte han nemlig en ni minutters lang video på sin Twitter af et stunt fra den nye film i serie, 'Mission Impossible: Dead Reckoning Part One'.

Et stunt som både han og hans team kalder for det »vildeste stunt i filmhistorien«.

»Det er det farligste stunt, jeg nogensinde har lavet,« indleder Tom Cruise videoklippet og fortsætter:

»Vi kommer til at filme det i Norge, og det er et motorcykelhop udover en klippe, der bliver til et almindeligt faldskærmsudspring.«

Et stunt den 60-årige skuespiller faktisk har ønsket at udføre, siden han var dreng.

Sammen med filmens instruktør og forfatter, Christopher McQuarrie, og et hav af eksperter fra forskellige discipliner, herunder motocross og faldskærmsudspring, lagde de en plan for, hvordan stuntet i filmen skulle udføres.

Tom Cruise skulle både træne motorcrosskørsel og springe i faldskærm – samtidig med at filmens publikum hele tiden kan se, at det er ham selv, som udfører det vanvittige spring.

'TopGun'-stjernen har til sit stunt gennemført over 500 faldskærmsudspring og over 13.000 motocross hop.

'Mission Impossible: Dead Reckoning Part One' får premiere i juli 2023, og bliver Tom Cruises syvende film i 'Mission Impossible'-filmserien.