»Vi gik meget i svømmehallen dengang, og der har hun siden sagt, at det var fordi, hun skulle skjule, at hun gik og smågræd hele tiden, og så kunne hun sige, at hun havde fået røde øjne af klorvandet.«

Helle Thorning-Schmidt kan stadig få tårer i øjnene, når hun fortæller om sine forældres skilsmisse, der fandt sted, da den tidligere socialdemokratiske statsminister var 9 år gammel.

Det fortæller hun i Radio24Syv-dokumentaren 'Hele Danmarks Helle'.

Men selvom beskrivelsen af moderens røde øjne i svømmehallen lyder helt hjerteskærende, så finder Helle Thorning-Schmidt en kæmpe inspiration og styrke i den måde, kontorchef Grete Thorning-Schmidt håndterede skilsmissen fra lektor Holger Thorning-Schmidt.

Helle Thorning-Schmidt og hendes mor, Grete Thorning-Schmidt, der er pensioneret kontorchef. Foto: Simon Knudsen

Det var nemlig først i voksenlivet, at Helle Thorning-Schmidt fandt ud af, hvor knust hendes mor egentlig havde været over at være blevet forladt. Og at hun på den måde evnede at lade sine børn leve et bekymringsfrit liv trods sin egen personlige sorg finder Helle Thorning-Schmidt prisværdigt.

»Børn skal ikke påtage sig ansvaret for deres forældre. Det gjaldt også for mig, da jeg var statsminister. Jeg prøvede virkelig at lade være med at bringe alle mulige bekymringer og skænderier og dårlige ting hjem til aftensmaden, for det skulle de ikke bekymre sig om,« siger hun i 24Syv Dokumentar.

»Jeg kunne få en elendig meningsmåling, og så kom børnene ned ad trappen, og så skulle jeg bare glemme det med det samme, for de skulle nærmest ikke kunne se på mit ansigt, at det var helt forfærdeligt det hele.«

Ifølge Helle Thorning-Schmidt bekymrer børn sig i virkeligheden ikke meget for deres forældre. Forældrene er nogen, der 'bare er der'. 'Ligesom møbler i et rum'. Og sådan skal det også være, siger den 52-årige mor til to.

Helle Thorning-Schmidt sammen med datteren Johanna under valg i England i 2015, hvor hendes mand Steven Kinnock stillede op. Foto: Linda Kastrup

Da hendes døtre, Camilla og Johanna, var små, måtte de gerne vide, hvad hun gik og lavede, men det måtte aldrig blive så dominerende, at de ikke kunne få lov til bare at være børn, fortæller hun i radiodokumentaren.

»Politik kan fylde enormt meget. Fordi det er så konfliktfyldt og dramatisk og har så mange følelser i sig, så hvis man ikke passer på, så kan politik overtage en hel families liv. Og det har jeg selv syntes - måske også ved at kigge på min egen mor og hvordan hun holdt sine følelser lidt væk fra os - var rigtig vigtigt.«

Helle Thorning-Schmidt var Danmarks statsminister fra 2011 til 2015.

Hun har selv siden 1996 været gift med den britiske politiker Stephen Kinnock og flyttede efter sin statsministerperiode til London, hvor han boede i forvejen.