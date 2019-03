Hun er normalt ikke sådan at slå ud af kurs, den sprudlende og altid farvestrålende Jytte Abildstrøm. Men mandag aften - på hendes 85 års fødselsdag - lykkedes det.

Rørt og bevæget, med kinder der matchede det orange hår, blev hun hyldet så ikke et øje var tørt, da 600 mennesker sang fødselsdagssang for hende i Bremen Teater.

Det var instruktør Phie Ambo - som har et nært forhold til fødselaren - der stod bag overraskelsen.

»At hun vil komme her på sin fødselsdag, er i sig selv bare kæmpestort,« siger Phie Ambo, hvis nye natur-dokumentarfilm ‘Genopdagelsen’ havde premiere på teatret.

Den lægger Jytte Abildstrøm stemme til.

»Vi er en generation, der kæmper for det grønne. Og vi står på skuldrene af hende. Derfor er det så dejligt, at hun ville komme,« lyder det videre fra Phie Ambo, som i flere år har snakket med Jytte Abildstrøm om, at de skulle lave noget sammen.

»Og nu er det nu. Selvfølgelig skulle hun være naturens stemme.«

Det var da også en stærkt bevæget Jytte Abildstrøm, der gik på scenen for at modtage hyldest og sang fra publikum.

»Jeg kan slet ikke tåle det!« sagde hun med fugt i øjnene.

Da B.T. tidligere på dagen talte med fødselaren, kaldte hun da også sin 'rolle' i filmen »den bedste gave jeg kan få«.

»Det er jo ingen hemmelighed, at jeg næsten fra barnsben har tænkt på jord og luft, ild og vand,« fortalte Jytte Abildstrøm og fortsatte med begejstring i stemmen:

»Og tænk, så er jeg så svineheldig, at for nogle måneder siden ringede instruktør Phie Ambo og spurgte, om jeg ville lægge stemme til hendes film.«

»Så jeg har indtalt Moder Jords stemme,« lød det stolt fra Jytte Abildstrøm.

Hun er kendt og elsket for roller som moderen i 'Sonja fra Saxogade' og Wikke & Rasmussens 'Flyvende farmor', men også for gennem mange årtier at være en ihærdig og utrættelig miljøaktivist.

Og det var den Jytte Abildstrøm, der mandag blev hyldet.

I 'Genopdagelsen' slippes 47 børn løs på en glemt byggegrund i København, hvor naturen for længst har overtaget.

Over ti uger skal de gå i naturens skole og med egne øjne, ører og sanser opdage, hvad den kan lære dem.

Filmen havde premiere på CPH:DOX, og selvfølgelig var Moder Jord med følge inviteret med.

»Desværre kunne min ældste søn Lars og min svigerdatter Hanne ikke komme med, fordi de skulle holde foredrag. Men Peter og Lise er der,« sagde hun om den yngste søn Peter Mygind og hans kone Lise Mühlhausen.

Derudover havde Jytte Abildstrøm følge af Lise Mühlhausens mor Tove samt sangerinden Daimi, der har været en nær veninde gennem 50 år.

Jytte Abildstrøm med sønnen Peter Mygind, svigerdatter Lise Mühlhausen og veninden Daimi. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Jytte Abildstrøm med sønnen Peter Mygind, svigerdatter Lise Mühlhausen og veninden Daimi. Foto: Jens Nørgaard Larsen

De to har lavet utallige forestillinger sammen. Ikke mindst på Jytte Abildstrøms ‘hjemmebane’, Riddersalen på Frederiksberg.

Her holder de to gamle veninder om et par uger en stor fælles fødselsdagsfest. Men på dagen stod den på film. Og en god middag bagefter.

Hvad der betød mest, var der ingen tvivl om.

»Phie, du har reddet min fødselsdag,« sagde fødselaren.