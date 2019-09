Tobias Karlsson, som er kendt fra 'Vild med dans' er stået offentligt frem og har fortalt, at han for tre år siden fik konstateret hiv.

Det var dog først sidste vinter, at han fortalte sine forældre, at han var blevet testet positiv.

»Jeg havde besluttet mig for at vente et år med at fortælle dem, at jeg havde hiv, for jeg ville vise, at jeg stadig var mig selv, og at jeg var sund og stærk,« siger den svenske danser til B.T. Han fortsætter:

»Der endte dog med at gå to år. Men så i december, en aften foran skærmen, besluttede jeg mig for, at jeg ville sige det til dem.«

Tobias og Tina Lund var ellevilde med at være gået i finalen i TV" dansedysten Vid med Dans fredag aften den 24. oktober. Foto: Mogens Flindt Vis mere Tobias og Tina Lund var ellevilde med at være gået i finalen i TV" dansedysten Vid med Dans fredag aften den 24. oktober. Foto: Mogens Flindt

Han fortæller, at han godt vidste, han havde gode forældre, men alligevel blev han ramt af deres reaktion. Han havde besluttet sig for, at det skulle ske samme aften, men alligevel gik timerne, mens han forsøgte at tage sig sammen.

På et tidspunkt kom der dog et program på tv-skærmen, hvor der blevet lavet en memorial for personer, der er døde af aids. Tobias Karlsson tog det som et tegn.

»Jeg sætter mig ned i sofaen, og siger 'mor og far, jeg er blevet konstateret hiv positiv,« siger han og så afslører han det, som han husker, som en helt særligt oplevelse i sit liv.

»Der gik bare fem sekunder, og så tog de begge mig i hånden, og knugede den så hårdt, og så sagde de, at de altid ville elske mig. Det var det bedste øjeblik i mit liv.«

Ifølge danseren er det cirka 20 af hans nærmeste, som han har haft omkring sig, som har vidst, at han havde hiv. Dagene inden han afslørede det i offentligheden, fortalte han dog flere mennesker om sin sygdom. Personer, han mente, fortjente at vide det.

»Reaktionen har været overvældende. I dag har jeg fået massevis af beskeder fyldt med kærlighed, og de fleste siger, at jeg er modig for at stå frem.«

Tobias Karlsson fortæller, at han er lidt overrasket over den store opmærksomhed, men for ham, er det bare et tegn på, at der stadig er et stykke vej i forhold til udbredelsen af viden omkring hiv.

Han mener ikke, at der har været nogen i Sverige siden 2007, hvor sanger Andreas Lundstedt stod frem, som har sagt offentligt, at de er hiv-positive.

Et håb fra hans side er, at han i fremtiden kan være med til at nedbryde det stigma, som der er omkring hiv. Eksempelvis understreger han, at han lever som sygdomsfri, og at han kun tager en pille om dagen, som det eneste han behøver at gøre.

Man kan heller ikke smitte andre, selvom man vælger at dyrke ubeskyttet sex, så længe man er under behandling, forklarer han.

»Jeg har virkelig aldrig følt mig stærkere, og det gælder både fysisk og psykisk.«

Han fortæller, at en af de første, som fik at vide, at han fået diagnosen, var hans poscast-makker Gabriel Forss.

»Det var meget mærkeligt, for den dag jeg fik beskeden, så skriver Gabriel pludselig til mig i en besked: 'Jeg elsker dig, og jeg er så glad for at have dig i mit liv.' Jeg tænkte bare, 'hvad sker der?' Hvordan kan han altid mærke, hvornår jeg har allermest brug for ham.«

Tobias Karlsson er kendt fra det danske 'Vild med dans' sammen med Tina Lund, Hella Joof og Zindy Laursen.