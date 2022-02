Med to tv-programmer, der skal i kassen på nogenlunde samme tid, er der nok at se til.

Det måtte den 40-årige komiker sande, da optagelserne til hans program 'Dybvaaaaad!' overlappede med den anden sæson af rejseprogrammet 'Verdensmænd', hvor han også har værtsrollen.

»Der har været lidt benspænd undervejs, men de fleste af dem har kastet noget endnu sjovere af sig,« fortæller den garvede komiker til B.T. på den røde løber til årets Zulu Awards.

Coronapandemien var en af de ting, der kom i vejen for 'Verdensmænd'-optagelserne. For det kan være en udfordring at lave et rejseprogram, når lande verden over har indrejserestriktioner. Og det stoppede ikke her – tværtimod.

Tobias Dybvad sammen med kammeraten og kollegaen, Bo Brønnum, der også er en del af 'Verdensmænd'. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Tobias Dybvad sammen med kammeraten og kollegaen, Bo Brønnum, der også er en del af 'Verdensmænd'. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Tobias Dybvad havde nemlig optaget to afsnit af 'Dybvaaaaad!', før han drog ud i verden og optog et afsnit af 'Verdensmænd'. For efterfølgende at finde ud af, at lyden var væk. På et helt afsnit.

»Det er jo nogle gange noget med lige at tage nogle hurtige beslutninger,« fortæller Tobias Dybvad, der endte med at dubbe hele optagelsen på bagkant.

Desuden mistede de adskillige klip fra en af de sædvanlige voxpops, programmet altid afsluttes med.

»Men jeg er vant til benspænd. Når vi laver 'Dybvaaaad' får vi jo hele tiden at vide, at der er et klip eller andet, vi ikke kan bruge, bare en halv dag før vi skal sende.,« fortæller han.

»Det var ret vanvittigt. Der er en vild energi, når det står på og udfordringer skal bare løses. Men det er også meget rart ikke at køre i det gear altid.«

På trods af, at optagelserne nu er i hus og 'Dybvaaaaad!' er blevet sendt, mens 'Verdensmænd' har premiere på TV 2 Zulu til maj, kan han ikke læne sig helt tilbage endnu.

Han er nemlig aktuel med oonemanshowet 'Levemand', som han skal rejse land og rige rundt med fra slutningen af februar.