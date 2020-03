»Hvis vi fik at vide, at vi åbnede igen om 14 dage, så var alt godt. Hvis man til gengæld sagde, at det her fortsætter til december, så kan vi lige så godt give op.«

Sådan lyder det fra komiker Thomas Hartmann, der sammen med resten af ejerkredsen lige nu kæmper for at holde den populære københavnske comedy-klub Comedy Zoo i live.

Ligesom mange andre brancher er komikerne for tiden hårdt ramt af den aktuelle coronakrise, da de som bekendt lever af at optræde for et publikum.

Da Comedy Zoo-ejerne kunne se alle indtægter forsvinde, gik de derfor den 15. marts til tasterne for at opfordre danskerne til at købe gavekort til deres standup-klub.

»Det er gået fint indtil videre. Det peakede det første døgn, hvor folk virkelig tog det til sig. Indtil videre har vi solgt gavekort for 276.000 kroner, hvilket er det, vi normalt skal omsætte om ugen for at gå i nul,« fortæller Thomas Hartmann mandag – en uge efter, de begyndte at sælge gavekort.

»Man skal huske, at gavekortene har den svaghed, at det sådan set bare er penge, vi låner vores fremtidige jeg. Når gavekortene engang bliver indløst, er det jo billetter, vi ikke sælger på det tidspunkt. Så det er et spørgsmål om at fordele den økonomiske lussing over længere tid,« tilføjer han.

Thomas Hartmann fortæller, at der har været få negative kommentarer om, hvorfor komikerne ikke bare selv kom til lommerne.

»Der skal man huske: Det har vi jo gjort. Vi har drænet vores opsparinger, lånt penge og splejset seks mand for overhovedet at kunne købe stedet. Derudover er både vores job som klubejere og komikere påvirket. Vi tjener absolut nul kroner lige nu.«

Thomas Hartmann. Foto: Simon Skipper Vis mere Thomas Hartmann. Foto: Simon Skipper

Søndag kunne Thomas Hartmann og resten af Comedy Zoo dele en lille glædelig nyhed, da deres kollega Tobias Dybvad har valgt at bakke op og købt gavekort for 50.000 kroner.

»Det varmer. Det viser, at det her sted betyder ekstremt meget for mange komikere. Jeg håber, der er flere, der vil følge hans eksempel. Eksempelvis kan firmaer jo købe gavekort til et privatarrangement, så de får Comedy Zoo for sig selv,« fortæller Thomas Hartmann videre.

Tobias Dybvad fortæller til B.T., at han for tiden er på barsel frem til sommer og derfor lige nu ikke rammes økonomisk af coronakrisen.

»Derfor gav det lidt sig selv, at jeg skulle hjælpe mine kolleger. Comedy Zoo har været vigtig for min karriere og har stor betydning for dansk standup, så det må ikke lukke,« fortæller han og tilføjer, at de derudover også selv er påvirket på hjemmefronten.

»Min kæreste Marie arbejder på intensiv, så vi forbereder os på en intens periode og tager myndighedernes anbefalinger ekstra alvorligt.«

Thomas Hartmann synes, det er svært at være fortrøstningsfuld omkring hele situationen, da ingen ved, hvor længe coronakrisen vil vare. Men de bevarer optimismen, og så er han glad for at opleve opbakningen fra fans.

»Der var ingen af os, der havde regnet med, at der var basis for at lave en indsamling, for alle er jo ramt – også folks privatøkonomi. Derfor er det ret rørende at opleve, hvordan der også er folk, der på eget initiativ har spurgt, om der ikke var et MobilePay-nummer, de kan donere til.«

Comedy Zoo ejes ud over Thomas Hartmann af Brian Mørk, Dan Andersen, Anders Fjeldsted, Torben Chris, Michael Schøt og Martin Bo Andersen.