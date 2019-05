»Nu vil jeg gerne sige tak for min medalje til Dronningen.«

»Det er en stor begivenhed, og jeg er stor royalist. Det er nok eneste gang, at jeg får lov at møde Dronningen,« siger Merete Aarup Petersen.

Hun er en af mange, der mandag morgen ankom foran Christianborg for at sige tak.

De flotte uniformer og kjoler har det til fælles, at de skal til audiens hos Dronningen.

Nogle bærer fortjenstmedaljen, der tildeles ved fratræden efter 40 års tro tjeneste ved samme arbejdsplads eller ved 50 års uafbrudt ansættelse.

Andre bærer ridderkorset, som hendes majestæt Dronningen typisk uddeler til embedsmænd, militærfolk, jurister og kulturpersonligheder.

Og når en borger modtager en orden, får de mulighed for at takke Dronningen på en af årets mange audienser, der finder sted om mandagen.

Merete Aarup Petersen har arbejdet som lægesekretær i 40 år ved Sygehus Nord i Aalborg og har derfor modtaget Dronningens fortjenstmedalje i sølv.

»Jeg ville blive så forfærdelig ked af det, hvis vi fik en republik,« siger hun.

»Kongehuset gør et enestående stykke arbejde, og Kronprinsfamilien står frem i tide og i utide,« siger Merete Aarup Petersen, der som barn solgte en danmarksternet voksdug til dronning Ingrid i Farsø i Nordjylland i sine forældres købmandsbutik.

Dagens mange uniformer forsamles i et rum på Christiansborg, da Dronningen ankommer i en sort kongebil, der bliver budt velkommen af livgarden og en række tilfældigt forbipasserende turister, der mærker stemningen.

Tre veninder venter tålmodigt på Birthe Brincher, for først kommer de med ridderkors ud af Christiansborg, så en oberstløjtnant og endelig dem med fortjenstmedaljer.

Birthe Brincher med veninder og medajle Vis mere Birthe Brincher med veninder og medajle

»Vi har en veninde, der er inde at takke for en medalje. Hun har været i samme firma i 40 år. Birthe skal da ikke stå her mutters alene,« siger de tre tålmodige kvinder, der er ankommet fra Aarhus.

Men før fortjenstmedaljerne kommer ud, møder B.T. de nyudklækkede riddere. Heriblandt er Lars Prier, der er viceborgmester i Høje Taastrup.

»Dronningen formår at indgyde ro. Det var en meget personlig oplevelse. Vi talte om mine tvillingepiger på to år, og det kunne hun relatere til. Det var hyggeligt og varmt,« siger han.

»Hun kunne huske min far, der var garderforeningsformand i Høje Taastrup, og han ville være revnefærdig af stolthed i dag, men det nåede han desværre ikke at opleve.«

Når Dronningen tager imod, bærer hun en broche. Hvert møde tager mellem to og tre minutter.

»Jeg har modtaget et ridderkors, fordi jeg har samarbejdet med kongehuset om forskellige opgaver,« siger Anita Furu, der blandt andet har været taleskriver for statsministeren.

»Det var en hyggelig oplevelse, blandt andet fordi der sad en masse forskellige mennesker i venterummet. Nogle havde arbejdet i samme virksomhed, andre i institutioner i 40 år,« siger hun.

»Jeg havde taget en gave med til Dronningen, og det vidste jeg ikke, om var passende. Jeg spurgte personalet og endte med at give hende en roman, jeg har skrevet.«

»Så havde vi det at snakke om. Hun så ud, som om hun var glad for den. Hun sagde også nogle pæne ord om mit arbejde. Tiden gik hurtigt,« siger hun.

Og så er det tid til dem, som har knoklet minimum 40 år og derfor modtager belønningsmedaljer.

»Det var fantastisk. Hun spurgte ind til mit arbejde, og hvad jeg havde lavet, og at jeg måtte have haft spændende opgaver,« siger Mogens Juul Sørensen, der har arbejdet som tilbudschef og ingeniør i en entreprenørvirksomhed.

»Det blev en forholdsvis kort, men fin samtale. Det var en god oplevelse. Bestemt.«

Også sygeplejerske Birgitte Sydney Rasmussen havde en stor oplevelse.

»Hun er sød og imødekommende, smilende og helt nede på jorden, som jeg havde forventet. Det var ret afslappende.«

»Tiden gik hurtigere, end jeg havde tænkt, men det var godt og hyggeligt, og det var også en oplevelse at høre de andres historier, mens vi ventede,« siger Birgitte Sydney Rasmussen, som har været 40 år i sundhedsvæsenet.

Og endelig - til sidst - kommer Birthe Brincher ud, og de tre veninder flager.

»Dronningen var meget, meget sød og smilende. En fin dame. Man tænker tanker om, hvad man gerne vil sige, men der er ikke tid. Man kan mærke, når det er tid til at sige farvel.«

»Hun rækker hånden ud, så ved man, det er tid. Så nejer man og siger tak, vender om og nejer igen.«

Næste audiens hos Dronningen finder sted mandag 1. juli klokken 10.