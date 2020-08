To mænd er blevet sigtet i den 18 år gamle sag om drabet på hiphop-stjernen Jam Master Jay.

Det oplyser to anonyme kilder hos politiet til Associated Press.

Jam Master Jay, der var den ene tredjedel af den toneangivende hiphop-gruppe Run-DMC, blev skudt 30. oktober 2002, og selvom en af de to mænd, Ronald Washington, har været i politiets søgelys siden 2007, så er det først nu, man har kunnet sigte de to mænd for drabet.

Jam Master Jay, der lystrede det borgerlige navn Jason Mizell, blev skudt i hovedet, mens han og en håndfuld kammerater befandt sig i hans lydstudie i New York-bydelen Queens.

Ifølge retsdokumenter fra dengang skulle Ronald Washington have peget rundt i lokalet med en pistol og beordret folk til at lægge sig på gulvet, mens en anden mand skød og dræbte DJ'en.

Liget af Jam Master Jay bæres ud af et lydstudie 30. oktober 2002 Foto: SHANNON STAPLETON Vis mere Liget af Jam Master Jay bæres ud af et lydstudie 30. oktober 2002 Foto: SHANNON STAPLETON

Ronald Washington sidder for øjeblikket inde for en stribe røverier, som han begik, mens han var på flugt fra politiet efter Jam Master Jays død, skriver nyhedsbureauet.

Jam Master Jay døde i en alder af 37 og efterlod sig en kone og tre børn.

Selvom politiet i 2002 identificerede fire personer - inklusive de to sigtede - i lokalet udover drabsofferet, så har de ikke haft held med at udpege gerningsmændene.

Jam Master Jays efterladte udlovede mere end 375.000 kroner til den, der kunne komme med afgørende nyt, men ingen vidner ønskede at tale, og sagen blev henlagt.