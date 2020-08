To mænd er efterlyst af Midt- og Vestsjællands Politi, efter de er blevet fanget på overvågningskamera i forbindelse med et indbrud.

Indbruddet fandt sted natten til tirsdag 14. juli i burgerrestauranten Halifax i Køge, og det er bare ét i en række begået mod samme kæde.

Det indbrud, som fandt sted 14. juli, skete klokken 01.42 om natten i restauranten, som har til huse i Antoniestræde i Køge.

Man kan se de to mænd gå fra Køge Station, hvor de efterfølgende først passerer restauranten, for så at komme tilbage, skriver politiet i deres pressemeddelelse.

Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

Der vælger de to så at begå indbrud i burgerrestauranten. Man er brudt ind via hoveddøren, lyder det fra Midt- og Vestsjællands Politi.

De to mænd beskrives som:

A: Mand af sydlandsk/arabisk udseende, 20 til 25 år, almindelig af højde, almindelig til slank af bygning, sort kort hår, sort fuldskæg, og så var han iført lys jakke, jeans og mørke kondisko.

B: Mand af sydlandsk/arabisk udseende, 20 til 25 år, almindelig højde, almindelig til slank af bygning, sort hår og intet skæg. Han var iført mørk hættejakke med hætten oppe, mørke bukser og mørke sko.

Ved indbruddet i Køge blev personalerummet gennemrodet, hvor der blev stjålet en computer, tøj, sko, en rygsæk og et kontantbeløb.

Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

Politiet har en mistanke om, at samme gerningsmænd kan stå bag nogle af de øvrige indbrud begået i samme burgerkæde i Hillerød og Lyngby i Nordsjællands politikreds og på Trianglen, Falkoner Plads og i Valby i Københavns politikreds i juni og juli måned.

Hvis man har oplysninger om indbruddet eller de to mænd, kan man kontakte politiet på telefonnummer 114.