For to måneder siden var den amerikanske komiker Kevin Hart involveret i en alvorlig bilulykke, der kunne have kostet ham livet.

Den 40-årige amerikaner slap dog levende derfra, men måtte igennem et længere genoptræningsforløb for at kunne gå igen, da han havde pådraget sig alvorlige skader i ryggen.

Nu er Kevin Hart frisk igen, og selvom en køretur næsten kostede ham livet, så er han allerede tilbage bag rattet. Det skriver The Sun.

The Sun har skrevet en artikel med en tilhørende video, der viser en smilende Hart sætte sig ind en bil, der minder meget om den, han kørte galt i 1. september nær Malibu i USA.

Komikeren virker upåvirket af situationen, og han skulle angiveligt have trillet bilen ud af parkeringspladsen uden at påføre sig sikkerhedsselen.

Videoen af Kevin Hart bag rattet kommer blot få dage efter, at han delte en hjerteskærende video på sin Instagram-profil, hvor han viser sin vej tilbage til livet efter ulykken.

Instagram-videoen viser blandt andet, hvordan den 40-årige komiker og skuespiller bliver hjulpet ud af sengen af to sygeplejsker.

Det var en 1970 Plymouth Barracuda, som Kevin Hart kørte galt i tidligere på året, mens det var en 69 Camaro, han kørte i, da han vendte tilbage som chauffør.