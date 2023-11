Det er ikke altid, det går lige godt for formuerne, når den ene af to parter forlader et livsværk. Det ses tydeligt hos LEGO-familien, og nu kan man også se det ved to andre danske rigmænd.

De to Saxo Bank-stiftere Lars Seier Christensen og Kim Fournais formuer har nemlig udviklet sig vidt forskelligt, efter de besluttede at gå hver til sit.

Mens den ene nu har en formue anslået til over 4 milliarder kroner, så har den anden 'kun' 2,3 milliarder kroner.

Det viser den nye opgørelse over landets 100 rigeste, som Økonomisk Ugebrev har lavet.

Lars Seier Christensen og Kim Fournais i deres yngre dage. Foto: Bjarke Ørsted Vis mere Lars Seier Christensen og Kim Fournais i deres yngre dage. Foto: Bjarke Ørsted

Her kan man se, at det er 57-årige Kim Fournais, der fortsat ejer 27, 5 procent af aktierne i Saxo, som har en formue på 4,3 milliarder kroner, mens 60-årige Lars Seier Christensen, der for nogle år siden solgte alle sine Saxo Bank-aktier, har en formue på 2,3 milliarder kroner.

Men det er dog ikke noget, der ærgrer Lars Seier Christensen.

»Næh overhovedet ikke. Jeg glæder mig altid over, hvis det går godt for Saxo, det er trods alt stadig min baby også, selvom jeg ikke længere er en del af det. Men jeg er glad for at kunne fokusere på andre ting i mit liv nu«, skriver han i en sms til B.T.

»Jeg laver masser af spændende investeringer, jeg har mindst 50 selskaber i min portefølje – nogle af dem går godt, andre gør ikke. Det kan ikke undgås, og det må man være forberedt på, når man investerer som jeg gør. Jeg bruger ikke megen tid på at fortryde eller ærgre mig – ser mest fremad,« fortsætter han.

Da Lars Seier for nogle år siden besluttede at forlade livsværket, som han byggede op sammen med Kim Fournais, var begge stifteres formuer ellers på lidt over to milliarder kroner.

I 2018 var Lars Seier Christensens formue anslået til 2,7 milliarder kroner, mens Kim Fournais formue var anslået til 2,8 milliarder kroner.

Ifølge Ejlif Thomasen, der er journalist og revisor, og som har udarbejdet listen for Økonomisk Ugebrev, er forskellen på de to rigmænds formue bemærkelsesværdig.

»Lidt overordnet kan man sige, at da de skiltes, havde de stort set samme formue. Det seneste år har Lars Seier holdt skindet på næsen. Han har dog tidligere måttet indkassere nogle løbende tab, mens Kim Fournais har øget formuen, hvilket skyldes den øgede værdi i Saxo Bank,« siger han og henviser til de mange investeringer, som Lars Seier Christensen har lavet.

Lars Seier Christensen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lars Seier Christensen. Foto: Bax Lindhardt

Blandt andet har han i 2019 købt over 20 procent af aktierne i fodboldklubben FCK, mens han også har investeret massivt i Michelin-restauranterne Geranium og Alchemist. Dertil har han blandt andet købt cafeen Dan Turell i København.

Derudover har Seier også foretaget investeringer i blockchain-projektet Concordium.

»Når man kigger på de to, så har Lars Seier investeret i en række virksomheder, som er mere interessedrevne. Det kan godt være, de giver meget prestige, men det er ikke noget, han har tjent penge på at være inde i. Så han må være gået ind i det af interesse, » siger han.

En lignende forskel på formuerne ses hos Lego-familierne Kirk Kristiansen og Kirk Johansen, hvor familien Kirk Kristiansen, der fortsat ejer LEGO, i dag har en langt højere formue end familien Kirk Johansen, der lod sig købe ud i 2007.

»LEGO er selvfølgelig en helt anden kaliber, da det er meget, meget større, ældre og velfunderet,« siger Ejlif Thomasen og tilføjer, at man dog godt kan se sammenfald i udvikling.

»Siden søsteren (Gunhild Kirk Johansen, red.) blev købt ud ved kontant betaling, har hendes og hendes børns formue danset lidt på stedet og måske skrumpet lidt, men har her de seneste år dog vokset noget,« siger han.

Kirk Johansen familien fik omkring 7, 5 milliard kroner, da de i 2007 lod sig købe ud af LEGO. Siden er familiens formue steget til 11,2 milliarder kroner, mens familien Kirk Kristiansen har øget formuen til mastodontiske 318 milliarder kroner.

Selvom Lars Seier Christensen altså formentlig ville have haft en større formue i dag, hvis han var blevet i Saxo Bank, så fortryder han ikke, at han har solgt sine andele i banken.

»Jeg klager ikke, og jeg lærer hele tiden nye ting, og har det sjovt, hvilket i min verden er det allervigtigste, når man er fyldt 60 år. Kigger altid på nye ting, for tiden især indenfor blockchain og AI,« skriver han i en sms til B.T.