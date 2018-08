Journalisten og tv-direktøren Thomas Heurlin og tidligere radiovært og dj Dan Rachlin har tilsyneladende smuglet stoffer over landegrænser masser af gange. Det fortæller de i Radio24syv-programmet ’Det, vi taler om’ fredag.

»Han (René Fredensborg, red.) skal jo gøre, som han siger, han plejer at gøre: smugl det selv. Tag det selv. Altså jeg har da også smuglet masser, og jeg tror da også, at Dan har…,« siger Thomas Heurlin i programmet, inden Dan Rachlin afbryder og siger:

»Jamen det kan jeg da godt sige, hvis det ikke lige er Thailand eller USA, hvor jeg kan komme i fængsel, så har jeg altid en lille rygeklump et eller andet sted.«

Dan Rachlin - DJ med mere. Fotograferet i hans hjem i Rungsted. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Dan Rachlin - DJ med mere. Fotograferet i hans hjem i Rungsted. Foto: Søren Bidstrup

Afsløringen kom i forbindelse med en diskussion om et facebookopslag fra tidligere Radio24syv-vært René Fredensborg, hvor han undskyldte for at have smuglet euforiserende stoffer til Folkemødet på Bornholm ved at gemme dem i en Radio24syv-camper, som to medarbejdere skulle køre til folkemødet over Sverige. Opslaget kommer syv uger efter, at B.T. kunne afsløre, at netop dette var årsagen til, at radioværten var blevet fyret med øjeblikkelig virkning fra Radio24syv.

Journalist og tidligere radiovært på Radio24syv Rene Fredensborg. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Journalist og tidligere radiovært på Radio24syv Rene Fredensborg. Foto: Liselotte Sabroe

Det er ikke nogen hemmelighed, at de to deltagere i ’Det, vi taler om’ tager stoffer, og Dan Rachlin har i mange år været fortaler for legalisering af hash. Tilbage i marts udtalte Thomas Heurlin i selvsamme radioprogram, at han har taget stoffer hele sit liv, men at han stadig har været – og er – i stand til at passe sit arbejde uden problemer. Til Zetland har han også fortalt, at han mener, at stoffer er noget godt og for nogle næsten nødvendigt bevidsthedsudvidende, og at han derfor selv tager stoffer fra tid til anden.