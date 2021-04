»Ved du ikke, hvem jeg er? Ved du ikke, hvad det drejer sig om?«

Sådan er Jim Lyngvild to gange blevet spurgt af en fremmed kvinde, der er mødt op på Ravnsborg, hvor Jim Lyngvild bor med sin mand, Morten.

»Første gang hun kom var for cirka tre uger siden, hvor hun bare stod ude på gårdspladsen. Så kommer hun hen og kigger sådan meget mærkeligt på mig, og jeg siger 'undskyld, hvad kan jeg hjælpe med?', og så spørger hun, om jeg ikke ved, hvem hun er,« forklarer Jim Lyngvild til B.T.

Det ved han ikke, og når han spørger hende, hvem hun er, eller hvad det drejer sig om, lukker hun i. Hun vil kun fortælle, at hun hedder Maja, og sådan fortsætter det i et stykke tid, indtil hun forlader ejendommen igen.

Siden har han ikke set noget til hende, men i dag – mandag – var den så gal igen. Parrets hunde begyndte at gø, og da Jim Lyngvild gik ud for at se, hvad der skete, stod kvinden under halvtaget.

Den her gang sagde hun, at hun havde nogle spørgsmål, men Jim Lyngvild svarede, at han ikke kunne hjælpe hende, og så gik hun igen.

Jim Lyngvild har delt oplevelsen på sin Facebook, fordi han tror, at kvinden på den ene eller anden måde har brug for hjælp.

»Men der er ingen, der aner, hvem hun er, og hvorfor hun kommer, og jeg kan ikke få ud af hende, hvad det er, hun gerne vil. Hun mener åbenbart, at der er et eller andet, jeg bør vide.«

Ifølge hovedpersonen virker hun ikke farlig – faktisk har hun været ganske ydmyg og sød, de gange hun er troppet op ved Ravnsborg – så Jim Lyngvild frygter da heller ikke for sin eller mandens sikkerhed.

»Jeg er blevet kontaktet af en familie, der mangler en svigerinde, der hedder Maja, som er stukket af fra sine børn og sin mand, som siger, hun er i Norge, og hun ligner umiskendeligt hende, men det kan mange unge piger jo gøre.«

Derfor har Jim Lyngvild også taget kontakt til denne 'forsvundne' Maja gennem Facebook for at høre, om det er hende, der dukker uanmeldt op.

»Så får jeg svaret, 'er du sikker på, at det var mig, der var der i dag?' med en en blinkesmiley efter. Altså, hvad er det for et spil, jeg bliver luret ind i her? Hvis du ikke har været ved min dør, så sig da, at du ikke har været der.«

Der går da også et væld af tanker gennem hovedet, når han forsøger at regne ud, hvem kvinden er.

»Kan det være et eller andet familiemedlem, man ikke kender til? Det tror jeg nu ikke, at det er. Men når vedkommende ikke vil svare, så er det jo mærkeligt.«

Han skyder på, at den mystiske kvinde er 25-30 år gammel. Han har selvfølgelig kontaktet politiet, men han håber alligevel på, at der er nogen, der kan fortælle, hvem hun er.

»Jeg er nervøs for, om en ung pige har det skidt, om hun rent faktisk er psykisk syg, om hun er stukket af fra et hjem, eller hvad ved jeg. Det er jeg nervøs for.«

»Men det er da tydeligt, at hun har en uforløst sag. Jeg ønsker, at hun bliver fundet, og jeg ønsker, at hun får hjælp,« fortæller han til B.T.

Derfor er man også meget velkommen til at kontakte ham på Facebook, hvis man ved, hvem den mystiske gæst er.