Anna Faris skal giftes igen.

Den 42-årige skuespillerinde blev for nylig spottet med en gigantisk ring på fingeren.

Og nu bekræfter hun over for TMZ, at hun skal giftes igen.

Det er to år siden, hun og eksmanden, skuespilleren Chris Pratt, blev skilt.

Anna Faris og Chris Pratt var gift fra 2009 til 2017. De har sammen sønnen Jack på otte. Foto: Danny Moloshok Vis mere Anna Faris og Chris Pratt var gift fra 2009 til 2017. De har sammen sønnen Jack på otte. Foto: Danny Moloshok

Siden er Anna faris blevet kærester med filmfotografen Michael Barrett, og det er ham, der får hendes ja.

Til TMZ fortæller hun, at de endnu ikke er nået langt nok med planlægningen til at kunne afsløre en bryllupsdato. Det var først sidste uge, hun begyndte at gå med ringen, skriver mediet.

Også eksmanden Chris Pratt er blevet gift i år.

Han fandt efter skilsmissen sammen med Arnold Schwarzeneggers datter Katherine Schwarzenegger, hvem hvem han blev gift i juni.

Vis dette opslag på Instagram Yesterday was the best day of our lives! We became husband and wife in front of God, our families and those we love. It was intimate, moving and emotional. We feel so blessed to begin this new chapter of our lives. We are so thankful to our families and our friends who stood with us and grateful to Mr. Giorgio Armani who created a once in a lifetime dress for Katherine to wear and for me, the perfect suit. This morning we feel nothing but blessed. Et opslag delt af chris pratt (@prattprattpratt) den 9. Jun, 2019 kl. 11.27 PDT

Anna Faris og Chris Pratt gik fra hinanden i august 2017 efter otte års ægteskab. De har sammen sønnen Jack på syv år.

'Anna og jeg er meget kede af at bekendtgøre, at vi er ved at blive separeret. Vi har prøvet i lang tid, og vi er meget skuffede,' skrev Chris Pratt i et opslag på Facebook i den forbindelse.

Han er især kendt fra 'Guardians of the Galaxy'-filmen og de nye 'Jurassic World'-film.

Anna Faris er bedst kendt fra sin rolle som Cindy Campbell i 'Scary Movie'-serien.